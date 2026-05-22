مجلس الوزراء يلتئم في القصر الجمهوري لمناقشة ملفات إدارية وقوانين بارزة

Advertisement

عقد جلسته العادية في برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، مسبوقة باجتماع ثنائي بين رئيسي الجمهورية والحكومة لعرض آخر المستجدات.وفي مستهل الجلسة، وضع الرئيس سلام مجلس الوزراء في أجواء نتائج زيارته الرسمية الأخيرة إلى والوفد المرافق، ومخرجات لقائه مع الرئيس أحمد .ويتضمن جدول أعمال الجلسة بحث الأوضاع الراهنة ومناقشة بنود إدارية بارزة، في مقدمها مشروع اتفاقية لإنشاء لجنة عليا مشتركة بين وسوريا، واقتراحات قوانين نيابية يتصدرها مشروع قانون الجنسية ، بالإضافة إلى طلب تسوية أوضاع عقود شراء الخدمات في مديريتي " " و"الدراسات والمنشورات".