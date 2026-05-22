تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

في بيروت.. سفارة فلسطين أحيت ذكرى النكبة

Lebanon 24
22-05-2026 | 12:36
A-
A+
في بيروت.. سفارة فلسطين أحيت ذكرى النكبة
في بيروت.. سفارة فلسطين أحيت ذكرى النكبة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أحيت سفارة دولة فلسطين في لبنان اليوم، الذكرى الـ78 للنكبة باحتفال في قاعة الرئيس الشهيد ياسر عرفات في مقر السفارة، شارك فيه السفير محمد الاسعد، النائب عبد الرحمن البزري، ممثل النائب اسامة سعد عضو الأمانة العامة "للتنظيم الشعبي الناصري" ناصيف عيسى، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني علي فيصل واعضاء المجلسين المركزي والوطني الفلسطيني، عضوا المجلس الثوري لحركة "فتح" آمنة جبريل ورياض ابو العينين وقيادة اقليم الحركة في لبنان، ممثلو الاحزاب اللبنانية والروابط الاهلية والمؤسسات الفكرية والثقافية والاعلامية، مسؤولو فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان وحشد من ابناء الشعب الفلسطيني.
Advertisement


وفي كلمة له، قال سفير فلسطين إنّ "جريمة النكبة التي ارتكبها المحتل الإسرائيلي ما زالت مستمرة منذ عام 1948 ولم تتوقف عند حدود التهجير الجماعي وتدمير المدن والبلدات والقرى واقتلاع شعبنا من أرضه بل ما زالت تتجدد كمنظومة استعمارية إحلالية تستهدف الوجود الفلسطيني، وحقوقه الوطنية وذاكرته الجماعية".


أضاف: "يأتي كل ذلك في سياق سياسي بالغ الخطورة يتسم بتكثيف محاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها جوهر القضية الفلسطينية من خلال الاستهداف الممنهج لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتقويض ولايتها، وتجفيف مصادر تمويلها وحظر أنشطتها في مسعى واضح لشطب صفة اللاجئ وإسقاط حق العودة، وإلغاء الشاهد الأممي على جريمة النكبة. وإن هذا الاستهداف يشكل انقلابا صريحا على القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 194، واعتداء مباشرا على مسؤوليات المجتمع الدولي القانونية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين".


وتابع: "ان انعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح في واحدة من أدق وأخطر المراحل التي تمر بها القضية الفلسطينية، يؤكد إصرار الرئيس محمود عباس على الالتزام بالأطر القانونية والدستورية والتنظيمية، وتجديد الحياة الديمقراطية داخل حركة فتح، ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية في إطار بناء مؤسسات دولة فلسطين".


وقال: "لقد كان لبنان شاهدا دائما على محطات النضال الفلسطيني، ومن هنا جاء اختيار بيروت كأحد المراكز الأربعة لانعقاد المؤتمر مع رام الله، وغزة، والقاهرة، ليحمل دلالات وطنية وسياسية مهمة، تؤكد التمسّك بالثوابت الوطنية والالتزام بما تم التأكيد عليه خلال القمة المشتركة بين سيادة الرئيس محمود عباس وفخامة الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، التي عقدت في 21 أيار/مايو 2025 لجهة احترام سيادة لبنان واستقراره وامنه، والعمل تحت سقف الدولة اللبنانية، بما يعكس عمق العلاقة بين الدولتين اللبنانية والفلسطينية والشعبين الشقيقين، وفي طليعة ذلك الخطوات العملية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بتسليم السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى الدولة اللبنانية".


أضاف: "ان الذكرى الثامنة والسبعين للنكبة ليست محطة للحداد بل هي محطة اشتباك وطني وسياسي مع الجريمة المستمرة، وكل السياسات التي تستهدف شطب الرواية الفلسطينية، وتفكيك قضية اللاجئين، وتقويض حق العودة وان حرب الإبادة الجماعية في غزة، واستهداف المخيمات في الضفة الغربية والقدس والشتات، ومحاولات تصفية وكالة الأونروا، تشكل جميعها نداء وطنياً جامعاً لإعادة تمركز قضية اللاجئين في قلب المعركة السياسية الفلسطينية، تأكيدا على أن شعبنا رغم التهجير والتدمير والاقتلاع لا يزال متمسكا بحقه التاريخي والقانوني والوطني في العودة".


وختم: "سيبقى المخيم شاهدا حيا على الجريمة وراية مرفوعة للذاكرة وموضعا متقدما في معركة الدفاع عن الهوية والحق والوجود".
مواضيع ذات صلة
مخيمات لبنان تحيي ذكرى النكبة
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 03:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الأحزاب الأرمنية أحيت ذكرى 6 أيار: الحرية لا تُمنح بل تُنتزع بالنضال والتضحية
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 03:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الأحزاب الارمنية الثلاثة أحيت ذكرى الإبادة في كاثوليكوسية أنطلياس
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 03:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يعيد إحياء ذكرى 17 أيار بطريقة مختلفة
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 03:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الفلسطينيين

الفلسطينية

الإسرائيلي

اللبنانية

الجمهوري

علي فيصل

إسرائيل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:56 | 2026-05-22
Lebanon24
16:46 | 2026-05-22
Lebanon24
16:44 | 2026-05-22
Lebanon24
16:27 | 2026-05-22
Lebanon24
16:04 | 2026-05-22
Lebanon24
15:48 | 2026-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24