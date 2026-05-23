تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عينُ واشنطن على "جيش لبنان".. ماذا في "رسائل العقوبات"؟

Lebanon 24
23-05-2026 | 11:00
A-
A+
عينُ واشنطن على جيش لبنان.. ماذا في رسائل العقوبات؟
عينُ واشنطن على جيش لبنان.. ماذا في رسائل العقوبات؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتيّ تقريراً جديداً تحدث فيه عن العقوبات الأميركية التي تم فرضها على شخصيات لبنانية مؤخراً، لاسيما شخصيات أمنية، معتبراً أن "هذه العقوبات تختبر الجيش وترسم خطاً أحمر مع حزب الله"، على حد تعبيره.
Advertisement

التقرير ينقلُ عن مصادر لبنانية قولها إنّ العقوبات الأميركية بحق أحد ضباط الجيش اللبناني، أثارت جدلاً واسعاً فتح سيلاً من التساؤلات حول مسار العلاقة بين الولايات المتحدة والمؤسسة العسكرية في لبنان، وما حدود الرسائل التي يُراد إيصالها في هذا التوقيت الحرج.

وأوضحت المصادر أنَّ "هذه السابقة الأميركية تجاه الجيش اللبناني، لا يمكن قراءتها بمعزل عن مسار أوسع فرضته واشنطن، ومرشح لأن يتصاعد في المرحلة المقبلة، في إطار ضبط سلوك جهات بعينها في ما يتعلق بحزب الله".

ولفتت المصادر إلى أن "إقحام الجيش في معادلة الضغط، ولو بشكل غير مباشر، يعكس مرحلة أميركية جديدة في التعاطي مع لبنان، لا سيما وضوح الرسائل المرسلة من الإدارة الأميركية".

وفي السياق، قال مصدر عسكري لبناني مقرب من الوفد المفاوض في واشنطن، إن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على ضباط حاليين من مؤسسات أمنية وعسكرية لبنانية تُعد سابقة لافتة، ولا بد من التوقف عندها، مشيراً إلى أنها تمثل رسالة قوية أولاً إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون، ومن ثم إلى رئيس الحكومة نواف سلام، لتوضيح أن المؤسسات العسكرية والأمنية في لبنان بات مطلوباً إعادة تنظيمها، وإبعاد كل من لديه ولاء خارجي لغير الدولة ومؤسساتها.

وأكد المصدر أنّ "الولايات المتحدة أعطت أكثر من فرصة ووجّهت أكثر من رسالة، سواء بشكل مباشر إلى المعنيين أو عبر وسطاء، مفادها ضرورة كف يد حزب الله عن الدولة اللبنانية، ومحاسبة كل مسؤول يكون ولاؤه للحزب".

وأوضح المصدر أن "هذه الأسباب تقف خلف العقوبات التي طالت العميد خطار ناصر الدين، رئيس دائرة الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام، والعقيد سمير حمادي، رئيس فرع الضاحية في مديرية استخبارات الجيش اللبناني، إضافة إلى أحمد صفاوي، مسؤول التنسيق بين حركة أمل وحزب الله، وأحمد أسعد بعلبكي"، مشيراً إلى أن "ذلك يشكل أيضاً رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري لاتخاذ موقف واضح وعلني من الحزب، ووضع حد للتباين في مواقفه".

من جانبه، قال المحلل السياسي، يوسف دياب إن العقوبات الأميركية تمثل رسالة موجهة إلى الدولة اللبنانية والجيش اللبناني، في ما يتعلق بالتعامل مع حزب الله، مؤكداً أنه لم يعد هناك مجال لأن تكون الدولة وسيطاً ما بين الحزب وأي طرف تفاوضي.

وفي حديث عبر "إرم نيوز"، ذكر دياب أنَّ حزب الله، وفق الرؤية الأميركية، مصنفٌ تنظيماً إرهابياً بجناحيه السياسي والعسكري، وهو محظور أمنياً من قبل الدولة اللبنانية، ومن ثم يجب التعامل معه بحزم من جانب لبنان الرسمي.

وأوضح دياب أن الرسالة الثانية موجهة للمؤسسة العسكرية، ومفادها أنها لم تعد تستطيع التعامل مع حزب الله عبر الحوار والهدوء والتهدئة، بل بات مطلوباً اعتماد مقاربة حازمة وقاطعة.

وأكد دياب أن الرسالة الأهم موجهة إلى الضباط (الشيعة)، بمعنى أن أي ضابط يتواصل مع حزب الله أو يشارك في تبادل المعلومات معه، حتى بشكل غير مباشر، سيكون عرضة للعقوبات، خاصة أن واشنطن شددت على أن هذه العقوبات هي بداية لمسار أوسع.

واختتم دياب حديثه بالإشارة إلى أن المؤسسة العسكرية اللبنانية تعد الأهم بالنسبة للجانب الأميركي، وأن فرض عقوبات على أحد ضباطها، يعني أن هناك تحولاً في المقاربة الأميركية، ما لم يغير الجيش اللبناني أسلوب تعامله مع حزب الله في المرحلة المقبلة.
مواضيع ذات صلة
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد تتهمهم بدعم "حماس"
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 20:13:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"حرب رسائل" بين لبنان وايران وسلام يطلب التوضيح
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 20:13:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مواجهات مفتوحة بين "حزب الله" وإسرائيل ورسائل النار من رأس الناقورة إلى واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 20:13:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "مهر" الإيرانية: وصول الوفد الباكستاني برئاسة قائد الجيش إلى طهران لنقل رسالة واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 20:13:41 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الولايات المتحدة

المديرية العامة

الجيش اللبناني

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

العقوبات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:07 | 2026-05-23
Lebanon24
12:28 | 2026-05-23
Lebanon24
12:00 | 2026-05-23
Lebanon24
11:45 | 2026-05-23
Lebanon24
11:21 | 2026-05-23
Lebanon24
10:55 | 2026-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24