بهية الحريري تهنئ اللبنانيين بحلول عيد الأضحى

Advertisement

توجهت نائبة رئيس " " رئيسة السيدة الى اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصاً بالتهنئة بحلول المبارك، واعتذرت عن عدم تقبل التهاني بالعيد "نظراً للظروف الراهنة".وقالت في بيان: "رغم ما يعانيه بلدنا الحبيب من ويلات الحرب ومآسيها، يبقى الأمل كبيراً بأن يشهد قادم الأيام خاتمة لآلام اللبنانيين، وأن يتمكنوا بتضامنهم ووحدتهم من اجتياز هذه المرحلة الصعبة بكل مخاطرها وتحدياتها. نرفع قلوبنا وأيدينا بالدعاء سائلين عز وجلّ في هذه الأيام المباركة أن يمنّ على بلدنا الحبيب بفرج قريب، وأن تطوى صفحة الحروب والأزمات الى فجر جديد من الإستقرار للبنان والعدالة لجميع أبنائه. أضحى مبارك ، أعاده الله تعالى على والأمة العربية والإسلامية بالأمن والسلام والخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير".