في ضهر البيدر... الإشتباه بـ3 أشخاص كانوا داخل "فان" وهذا ما تبيّن

صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ التّالي:ضمن إطار مكافحة عمليّات تجارة المخدّرات وترويجها على مختلف الأراضي اللّبنانيّة، وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، اشتبهت عناصر حاجز ، بتاريخ 14-5-2026، بثلاثة أشخاص على متن آليّة فان لنقل الرّكّاب، وهم:ع. ع. (مواليد عام 1994، لبناني) تبيّن أنّ بحقّه مذكّرتَي توقيف بجرم مخدِّرات.ع. ح. (مواليد عام 1993، سوري) تبيّن أنّ بحقّه 3 مذكّرات توقيف بجرم مخدِّرات ويحمل بطاقة هويّة لبنانية مزوّرةج. ز. (مواليد عام 2001، مكتوم القيد)بتفتيشهم، ضُبِطَ بحوزة الأخير /16/غ من الكوكايين و/10/ غ من حشيشة الكيف.سُلّمَ الموقوفون والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، عملًا بإشارة المختص.