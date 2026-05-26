لبنان
عمليات موسعة بدأت.. إسرائيل تُسقط الخط الأصفر في لبنان
Lebanon 24
26-05-2026
|
11:39
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن الجيش
الإسرائيلي
أنه وسّع، خلال الأيام الأخيرة، عملياته البرية إلى ما وراء "الخط الأصفر" في أجزاء من
جنوب لبنان
، زاعماً أنه يسعى إلى دفع عناصر "
حزب الله
" إلى مناطق أبعد شمالاً، وذلك في أعقاب توعد رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
بتصعيد
الغارات
عبر "نهج أكثر هجومية".
في هذا السياق، قال مسؤول إسرائيلي لـ"
رويترز
": العملية الموسعة خارج الخط الأصفر جنوب
لبنان
تهدف لـ "إزالة التهديدات المباشرة".
وتستخدم
إسرائيل
تكتيك "الخط الأصفر" في جنوب لبنان وقطاع غزة، حيث تحدد منطقة تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، ويُحظر على السكان دخولها.
وذكرت التقارير
الإسرائيلية
أن قوات الجيش نفذت مداهمات عدة وراء "الخط الأصفر" تستند إلى معلومات استخباراتية، إلى جانب عمليات عدة شمال نهر الليطاني، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة في أنحاء جنوب لبنان، حيث أعلنت
تل أبيب
استهداف أكثر من 100 موقع تابع لـ"حزب الله" خلال ليل الاثنين.
نائب من "حزب الله" يعلن: "سنُسقط الخط الأصفر في الجنوب"
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش بدأ عملية برية في لبنان تتجاوز الخط الأصفر
ما هو هدف إسرائيل من "الخطّ الأصفر" في جنوب لبنان؟
تمهيد اسرائيلي لاستكمال احتلال "الخط الأصفر" جنوب لبنان
عشية العيد: حزام نار من الجنوب إلى البقاع.. وإسرائيل تستدعي قوات الاحتياط
"لبنان القوي": إسرائيل تصر على التفاوض تحت النار قبيل محادثات واشنطن
"فرق انطلقت".. ماذا يجري قرب الضاحية؟
قرار إسرائيلي صدرَ بشأن لبنان.. توسيع عمليات وقصفٌ للمباني!
12:38 | 2026-05-26
