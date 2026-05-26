تجمع العلماء المسلمين: اللبنانيون في مركب واحد والحل بالوحدة الوطنية

وأوضح التجمع أن التضحيات التي يقدمها المقاومون والجيش اللبناني والدمار الحاصل في سبيل تحرير الوطن وإفشال المشاريع الخارجية، يمثلان المعنى الحقيقي لعيد الأضحى، مؤكداً أن تلاحم المواطنين مع العسكريين يرسخ معادلة "الجيش والشعب والمقاومة" لصون عزة ومنعته. دعا "تجمع العلماء "، في رسالة وجهها إلى اللبنانيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى تقديم التنازلات ورفض الفكر المتطرف والتعصب الطائفي، والتركيز على الحوار والوحدة الوطنية كسبيل وحيد لحماية البلاد ومواجهة التحديات الراهنة، لا سيما الحرب التي يخوضها الكيان الصهيوني بدعم .وأوضح التجمع أن التضحيات التي يقدمها المقاومون والجيش اللبناني والدمار الحاصل في سبيل تحرير الوطن وإفشال المشاريع الخارجية، يمثلان المعنى الحقيقي لعيد الأضحى، مؤكداً أن تلاحم المواطنين مع العسكريين يرسخ معادلة "الجيش والشعب والمقاومة" لصون عزة ومنعته.

وحذر البيان من الانقسامات مسبهاً اللبنانيين بركاب مركب واحد ينجون معاً أو يغرقون معاً، مما يوجب التخلي عن الأنانيات والإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المستعصية الناتجة عن الحصار المفروض على البلاد.