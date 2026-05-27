اتحاد المهندسين اللبنانيين يطالب بحماية جنوب لبنان من الإبادة الحضرية

اعلن اتحاد المهندسين اللبنانيين، في بيان انه "تلقّى بقلق بالغ وإدانة صريحة التهديدات والاعتداءات المستمرة والتطهير العمراني المستمر الذي يطال ، ولا سيّما مدنه الرئيسية وحواضره التاريخية (النبطية، ، وغيرها العديد من البلدات والقرى التي تمتلك ارثاً عمرانياً تاريخيا حياً يتجاوز عمره ال 700 عام)، اليوم التهديدات التي تطال مدينة صور، تشكّل تصعيدًا خطيرًا يهدّد الإنسان والتراث والذاكرة الجماعية . إن ما يجري لا يمكن قراءته إلا في سياق ممنهج من التدمير العمراني والإبادة لقيم الجنوب التاريخية والثقافية والإنسانية".

اضاف البيان: "وتأتي مدينة صور، المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1984، في قلب هذا الخطر الداهم، وهي إحدى أعرق المدن المتوسطية وشاهد حيّ على تعاقب الحضارات الإنسانية عبر آلاف السنين. كما أن ما تتعرض له قرى وبلدات الجنوب من دمار واسع يطال المنازل والبنية التحتية والمواقع التراثية يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولكل التي تحمي التراث الثقافي زمن النزاعات المسلحة".

وأكد اتحاد المهندسين اللبنانيين أن "استهداف جنوب ، وخصوصا مدينة صور اليوم، لا يمس اللبنانيين وحدهم، بل يطال إرثا إنسانيا عالميا يشكّل جزءا من ذاكرة البشرية المشتركة". كما ذكّر بأن اتفاقية لاهاي لعام 1954 واتفاقية التراث العالمي لعام 1972 وقرار 2347 لعام 2017 تجرّم الاعتداء على المواقع التراثية والثقافية وتعتبر تدميرها تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.