عشية إجتماع البنتاغون...غارات عنيفة على الجنوب (فيديو وصور)

عشية إجتماع البنتاغون بين واسرائيل برعاية أميركية، شهدت بلدات الجنوب اللبناني، سلسلة غارات عنيفة وقصفاً مدفعياً طال عدداً من البلدات والمناطق، حيث استهدفت غارة فجراليوم، سيارة في بلدة عدلون- ، ما أدى إلى سقوط ٦ ، بينهم ٤ أفراد من عائلة واحدة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

وسقط وجريح في غارة استهدفت دراجة نارية على طريق المساكن الشعبية – ثكنة الجيش قرب المحطة.

كما طالت حي المسلخ ومحيط مدينة النبطية وبلدات حاروف، جبشيت، تولين، مشاع المنصوري، زبقين.

وطالت الغارات، حبوش، صور، علي طاهر، دير الزهراني، القطراني ووادي برغز، فيما طال القصف المدفعي كفررمان، المحمودية والريحان، بالتزامن مع إلقاء قنابل مضيئة في محيط ميفدون وزوطر، حسب "لبنان24".

كما استهدفت غارة شقة سكنية في منطقة القياعة - صيدا إلى سقوط 4 شهداء وعدد من الجرحى في حصيلة غير نهائية، وفق مندوبة "لبنان24".



آثار الغارة على شقة سكنية في منطقة القياعة - مدينة صيدا #Lebanon24 pic.twitter.com/hPWvxFJOgN — Lebanon 24 (@Lebanon24) May 28, 2026

وفي مدينة صور، استهدفت الغارات عدداً من المباني في حي الآثار، حي الرفاعي. كما استهدفت غارة مبنى ملاصقاً لفرن الغدير، حسب "لبنان24".

فيديو من شارع الحلواني-صور بعد استهدافه فجر اليوم #Lebanon24 pic.twitter.com/8rUbhdRC3E — Lebanon 24 (@Lebanon24) May 28, 2026

فيما عمل فريق الدفاع المدني- التابع للهيئة الصحية الإسلامية، مركز برج على سحب جثة شهيد من المبنى المستهدف في حي المؤسسة في برج الشمالي ونقله إلى المستشفى.

فريق الدفاع المدني- التابع للهيئة الصحية الإسلامية عمل على سحب جثة شهيد من المبنى المستهدف في حي المؤسسة في برج الشمالي #Lebanon24 pic.twitter.com/wRjuSxrtdp — Lebanon 24 (@Lebanon24) May 28, 2026

وكان الجيش الاسرائيلي قد أصدر إنذارين إلى سكان صور، ولاسيما زقوق المفدي، بوجوب الإخلاء.

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا سكان صور



🔸في ضوء قيام الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.



🔸ندعو سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها: أنتم تتواجدون بالقرب من… pic.twitter.com/tYBF7K0hyc — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 28, 2026