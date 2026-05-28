عشية إجتماع البنتاغون...غارات عنيفة على الجنوب (فيديو وصور)

28-05-2026 | 00:28
عشية إجتماع البنتاغون...غارات عنيفة على الجنوب (فيديو وصور)
عشية إجتماع البنتاغون بين لبنان واسرائيل برعاية أميركية، شهدت بلدات الجنوب اللبناني، سلسلة غارات عنيفة وقصفاً مدفعياً طال عدداً من البلدات والمناطق، حيث استهدفت غارة فجراليوم، سيارة في بلدة عدلون- صيدا، ما أدى إلى سقوط ٦ شهداء، بينهم ٤ أفراد من عائلة واحدة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
وسقط شهيد وجريح في غارة استهدفت دراجة نارية على طريق المساكن الشعبية – ثكنة الجيش قرب المحطة.
كما طالت الغارات حي المسلخ ومحيط مدينة النبطية وبلدات حاروف، جبشيت، تولين، مشاع المنصوري، زبقين.
 
 
وطالت الغارات، حبوش، صور، علي طاهر، دير الزهراني، القطراني ووادي برغز، فيما طال القصف المدفعي كفررمان، المحمودية والريحان، بالتزامن مع إلقاء قنابل مضيئة في محيط ميفدون وزوطر، حسب "لبنان24".
 
 
 
كما استهدفت غارة شقة سكنية في منطقة القياعة - صيدا إلى سقوط 4 شهداء وعدد من الجرحى في حصيلة غير نهائية، وفق مندوبة "لبنان24".

 
وفي مدينة صور، استهدفت الغارات الإسرائيلية عدداً من المباني في حي الآثار، حي الرفاعي. كما استهدفت غارة مبنى ملاصقاً لفرن الغدير، حسب "لبنان24".
 
 
فيما عمل فريق الدفاع المدني- التابع للهيئة الصحية الإسلامية، مركز برج الشمالي على سحب جثة شهيد من المبنى المستهدف في حي المؤسسة في برج الشمالي ونقله إلى المستشفى.
 
 
 
 
وكان الجيش الاسرائيلي قد أصدر إنذارين إلى سكان صور، ولاسيما زقوق المفدي، بوجوب الإخلاء.
 
 
 
 
 
