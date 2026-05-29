تطمينات ايرانية للحزب

أكدت مصادر مطلعة أن " الثنائي الشيعي"قرر عدم القيام بأي ردة فعل مرتبطة بمسار التفاوض اللبناني مع إسرائيل في هذه المرحلة، خصوصاً أن هناك قناعة داخل "الثنائي" بأن المسار الحالي لم يحقق أي إنجاز فعلي أو حتى شكلي على الساحة اللبنانية.
وبحسب المصادر، فإن "الثنائي" يعتبر أن أي تبدل ميداني أو سياسي او اي وقف لاطلاق النار سيبقى مرتبطاً مباشرة بمسار التفاوض الإيراني
مع الولايات المتحدة
الأميركية، لا بالتطورات اللبنانية وحدها.
كما أشارت المصادر إلى أن الجانب الإيراني يواصل إرسال رسائل تطمين إلى حزب الله
، مفادها أن أي اتفاق محتمل مع واشنطن
لن يكون منفصلاً عن الوضع في لبنان
ولن يأتي على حسابه.