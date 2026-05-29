ولي العهد السعودي استقبل المفتي دريان في قصر منى

واستقبل ولي العهد السعودي مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في قصر منى، وذلك خلال الاستقبال الرسمي للوفود المهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وأدلى الأمير سلمان بكلمة نقلتها قناة الرسمية، قال فيها: "نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، يطيب لنا أن نرحب بكم ونهنئكم وجميع بعيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والسلام.. لقد شرف الله للعناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة قاصديها، مؤكدين أننا سنواصل بعون الله وتوفيقه الجهود المباركة التي بذلها ملوك ، منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، في أداء هذا الواجب العظيم.. وفي الختام نرجو من الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم، وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين، وأن يحفظ دولنا ويديم علينا الأمن والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير".