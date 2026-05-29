تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ولي العهد السعودي استقبل المفتي دريان في قصر منى

Lebanon 24
29-05-2026 | 03:05
A-
A+
ولي العهد السعودي استقبل المفتي دريان في قصر منى
ولي العهد السعودي استقبل المفتي دريان في قصر منى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 أقام ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حفل الاستقبال السنوي للقادة والزعماء وكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج للعام 2026، وذلك نيابة عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.
Advertisement

واستقبل ولي العهد السعودي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في قصر منى، وذلك خلال الاستقبال الرسمي للوفود المهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأدلى الأمير محمد بن سلمان بكلمة نقلتها قناة السعودية الرسمية، قال فيها: "نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، يطيب لنا أن نرحب بكم ونهنئكم وجميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والسلام.. لقد شرف الله المملكة العربية السعودية للعناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة قاصديها، مؤكدين أننا سنواصل بعون الله وتوفيقه الجهود المباركة التي بذلها ملوك المملكة، منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، في أداء هذا الواجب العظيم.. وفي الختام نرجو من الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم، وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين، وأن يحفظ دولنا ويديم علينا الأمن والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير".
مواضيع ذات صلة
المفتي دريان استقبل ابراهيم شمس الدين وزوارا
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 12:54:40 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان استقبل السفير السعودي: إعادة بناء الدولة الطريق الوحيد لإنقاذ لبنان
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 12:54:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي لعون: نؤكد دعم المملكة العربية السعودية للبنان وللشعب اللبناني الشقيق والعمل لإنهاء معاناته
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 12:54:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد: لضرورة التهدئة ودعم وساطة باكستان وحرية الملاحة بمضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 12:54:40 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

الأمير محمد بن سلمان

العربية السعودية

اللبنانية

المسلمين

الجمهوري

السعودية

المملكة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:14 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:22 | 2026-05-29
Lebanon24
05:45 | 2026-05-29
Lebanon24
05:35 | 2026-05-29
Lebanon24
05:30 | 2026-05-29
Lebanon24
05:16 | 2026-05-29
Lebanon24
05:10 | 2026-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24