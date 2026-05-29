المستقبل ينفي تدخله بتعيينات القنب الهندي ويتوعد بملاحقة قانونية

رد " " في بيان على تدخله في تعيينات "الهيئة الناظمة لقطاع القنب ".

وقال: "دأب بعض الأشخاص، في الآونة الأخيرة، على التمادي في نشر الأكاذيب والفبركات السياسية، عبر منصات إعلامية ومواقع إلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، من خلال اتهامات باطلة تطال "تيار المستقبل" وأمينه العام ، بلغت أخيرا حد الزج باسمه زوراً، إلى جانب مرجعيات روحية ودينية، في مزاعم مختلقة تتعلق بالتدخل في تعيينات في "الهيئة الناظمة لقطاع القنب الهندي"، ومحاولة ربط ذلك بملفات حساسة وأعمال خارجة عن القانون، في سياق حملة منظمة تمعن في اختلاق الروايات الوهمية، وتوظيف الكذب السياسي للتحريض والتشهير والقدح والذم".

أضاف: "إن "تيار المستقبل"، الذي اعتاد الترفع عن كثير من الحملات السياسية المغرضة، يؤكد أن "حبل الكذب قصير"، وأن كل ما يتم ترويجه عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً، ولا يمت إلى الحقيقة بأي صلة، ويندرج ضمن إصرار البعض على تحويل الخلاف السياسي إلى منصات افتراء واستباحة للكرامات وتضليل للرأي العام، وهذا ما لن يمر هذه المرة من دون محاسبة وملاحقة قانونية وقضائية كاملة".

وختم: "عليه، يعلن "تيار المستقبل" أنه باشر باتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية اللازمة، بحق كل من ينشر هذه الأكاذيب أو يروجها، أياً تكن صفته، وسيضع الرأي العام أمام مجريات هذه الخطوات تباعاً، تأكيداً على أن الكرامات ليست مستباحة، وأن حرية الرأي لا تعني حرية الافتراء والتشهير والإساءة المقصودة".