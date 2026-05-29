"3 نقاط" تخشاها تل أبيب في لبنان.. تقارير إسرائيلية تحددها
29-05-2026
تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن وجود مخاوف لدى
إسرائيل
من 3 نقاط تعتبرها
تل أبيب
بمثابة "مطبات" قد تواجهها في
لبنان
، وذلك في حال تمّ إدراجها ضمن أي اتفاق مُحتمل بين
الولايات المتحدة
وإيران.
وفي السياق، قالت قناة "i24"
الإسرائيلية
إنَّ هذه النقاط تتمثل في تجميد العمليات العسكرية، ووقف
الغارات
الجوية، إضافة إلى انسحاب قوات الجيش
الإسرائيلي
من الأراضي
اللبنانية
.
ونقلت القناة عن أفنير فيلان، الذي شغل منصباً رفيعاً في وزارة الأمن الإسرائيلية، قوله إنه "من المرجح أن نحصل اليوم على اتفاق أسوأ من الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في جميع الأحوال، إلا إذا سقط النظام الآن"، في إشارة إلى النظام
الإيراني
.
ويقول فيلان إسرائيل تعتقد أن "النظام الإيراني سيحصل في إطار أي اتفاق على أموال طائلة، سواء من مضيق هرمز أو من الأموال المحتجزة التي يُقال إن قيمتها تصل إلى 25 مليار دولار".
إلى ذلك، قال مسؤول عسكري رفيع في القيادة الشمالية الإسرائيلية إن "
حزب الله
يقاتل من أجل البقاء، ويمارس ضغوطاً كبيرة على
طهران
من أجل إدراجه ضمن اتفاق وقف إطلاق النار".
واعتبر المسؤول أن "حزب الله بات ضعيفاً جداً وتعرض لأضرار كبيرة، لكنه لا يزال يواصل استهداف القوات الإسرائيلية باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ المنطلقة من عمق الأراضي اللبنانية".
بدورها، سلطت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية الضوء على مقتل ثمانية إسرائيليين خلال شهر ونصف الشهر من سريان وقف إطلاق النار مع لبنان، وذلك في ظل المواجهة المستمرة مع المسيّرات التابعة لـ"حزب الله".
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يعترف بصعوبة التعامل مع هذا التهديد رغم الخبرات التي راكمها خلال حروب سابقة، لافتة إلى أن أنظمة الاعتراض الحالية لم تنجح بعد في توفير حل حاسم، فيما تتواصل الجهود لتطوير وسائل دفاع جديدة تهدف إلى الحد من الخسائر.
