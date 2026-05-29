اتحاد العمال والمستخدمين: قرار العدل الدولية بحق الاضراب انتصار للطبقة العاملة

اعتبر والمستخدمين FENASOL، في بيان، ان "الطبقة العاملة انتصرت بقرار بحق الاضراب بموجب اتفاقية (87)". وقال: "ان هذا القرار يأتي ليكرس حق التنظيم والاضراب وخاصة لموظفي القطاع العام. وفي هذا المجال عمم على جميع الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية والمهنية تعميم رقم (27) وفيه النص الكامل للقرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".

واوضحت المحكمة أن "الحق في الإضراب محمي بموجب الاتفاقية رقم 87 لا يعني بأي حال من الأحوال أنها تُصدر حكماً بشأن المضمون الدقيق أو النطاق أو الشروط اللازمة لممارسة هذا الحق» مشيرة إلى أن "قرار مجلس إدارة الدولية بشأن إحالة صعوبة التفسير إلى الدولية قد أشار إلى القرار الذي اتخذه المجلس في دورته 320 في مارس/آذار 2014، والذي رحب فيه الأعضاء بـ"البيان الواضح لولاية لجنة الخبراء، كما ورد في تقرير اللجنة لعام 2014"، والذي ينص تحديدًا على أن "لجنة الخبراء تُجري تحليلًا فنيًا محايدًا لكيفية تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها في القانون والممارسة من قبل ، مع مراعاة تنوع الواقع الوطني واختلاف الأنظمة القانونية. وفي سبيل ذلك، تدرس اللجنة النطاق القانوني ومضمون وأهمية أحكام الاتفاقيات".وقضت المحكمة بأن حق العمال ومنظماتهم في الإضراب مكفول بموجب اتفاقية حرية تكوين الجمعيات وحماية حق التنظيم (رقم 87) لعام 1948".