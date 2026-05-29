فضل الله: التوغل البري والاغتيالات محاولة إسرائيلية لفرض الشروط بالمفاوضات

أكد العلامة السيد علي فضل الله، في خطبة الجمعة من منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، أن العدوان الصهيوني المستمر على أخذ بعداً جديداً وخطيراً بالتوغلات البرية والاغتيالات التي وصلت إلى ضاحية الجنوبية، بهدف فرض شروط العدو في المفاوضات الجارية.

وحيا فضل الله الصامدين والمتصدين للعدوان في الجنوب والبقاع ، داعياً إلى التمسك بالثوابت في مفاوضات ، وأبرزها الوقف التام لإطلاق النار، وانسحاب ، وعودة ، وعدم الرضوخ للشروط التي تمس سيادة البلاد وأمنها.



وشدد فضل الله على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية كعنصر قوة لمواجهة التحديات الأمنيّة والإنسانيّة، داعياً إلى تجاوز الخلافات السياسية لحفظ حرية البلد. وعلى الصعيد الداخلي، حث تفعيل الرقابة لمواجهة الغلاء الفاحش، مطالباً التجار بالرأفة بالمواطنين في هذه الظروف الصعبة.

وختم بإبداء الأمل في نجاح المفاوضات الجارية بين والولايات المتحدة لمنع التصعيد، بما ينعكس إيجاباً على أمن المنطقة واستقرار لبنان.