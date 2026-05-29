مفتي بعلبك طالب بوقف العدوان على الجنوب وإنهاء ملف الموقوفين

أكد مفتي ، الشيخ الدكتور ، في رسالة "منبر الجمعة"، أنه لا مبرر للاعتداءات المتواصلة على واستهداف المدنيين، داعياً إلى وقف العدوان وحماية السيادة لضمان عودة . كما طالب بمعالجة عادلة لملف العفو العام والموقوفين الإسلاميين بعيداً عن التسييس والاستثمار، تحقيقاً للعدالة وحفظاً لأمن البلاد.وأشار إلى أن يمثل محطة لإحياء الوعي واستحضار قيم التضحية والصبر، محذراً من خطر فقدان البوصلة الفكرية والتبعية. وختم بدعوة اللبنانيين إلى تغليب المصلحة الوطنية، والابتعاد عن الانقسامات، واعتماد خطاب لبناء الدولة وحفظ الاستقرار.