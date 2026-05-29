عز الدين تحذر اليونسكو من مخاطر استهداف التراث التاريخي للجنوب

أجرت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، الدكتورة ، سلسلة اتصالات شملت المسؤولين الأمميين جانين بلاسخارت وعمران ، ووزير الثقافة ، وسفيرة لدى هند ، بحثت خلالها التصعيد الخطير الذي يستهدف مدينة صور ومحيطها.ودعت إلى تحرك دولي عاجل للضغط على لوقف عدوانها والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني. وحذرت من المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والثقافية لأي اعتداء يطال صور المدرجة على قائمة التراث العالمي، لا سيما أنها تضم حالياً 17 مركزاً لإيواء آلاف ، وتواجه تدهوراً سريعاً في الأوضاع الإنسانية والخدمات الصحية.