قبلان: المفاوضات الجارية غير شرعية ولن نقبل بتمرير مشاريع أميركية في لبنان

حذر المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان، في رسالة الجمعة، مما وصفه بـ"فتنة السلطة" والتبعية للسياسات ، مؤكداً أن هناك محاولات تقودها وتل أبيب لإحداث أخطر انقسام داخلي في البلاد.

واعتبر قبلان المفاوضات الجارية غير شرعية، متهماً فريق السلطة الحالي بالتفاوض على حساب سيادة ومواثيقه التوافقية وسِلمه الأهلي لصالح مشاريع خارجية تسعى لـ"صهينة " عبر اتفاقيات أبراهام.



وشدد المفتي قبلان على أن ثابتة وقوية بخياراتها الوطنية، مستشهداً بتقارير إعلامية إسرائيلية تقر باستحالة تدمير ترسانتها العسكرية.

ودعا الجيش إلى الوقوف في قلب الوطنية وحماية ظهرها كأكبر مهامه على الإطلاق، محذراً من السقوط في الانتحار السياسي والأمني.

وفي سياق الحلول، رأى قبلان أن المساعدة الخارجية الحقيقية لإنقاذ الاستقرار اللبناني وتأمين تسوية داخلية تكمن في مبادرة مشتركة من وإيران، توازياً مع دعوته القوى والشخصيات الوطنية إلى إطلاق صرخة مدوية وتشكيل وحدة سيادية لمواجهة الفتن التي تهدد الشراكة والعقيدة الوطنية.