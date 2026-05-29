رئيس الأركان الإسرائيلي من جنوب لبنان: كل مكان نحدد فيه تهديدًا سنضربه (صور)

وخلال الزيارة، أجرى رئيس الأركان تقييماً للوضع من موقع رصد في المواقع المتقدمة في هار دوف (جبل روس) داخل الأراضي ، المطلة على وادي عيون وعلى السلاسل الجبلية المسيطرة شمالاً وغرباً في ، وذلك إلى جانب في الميدان. كما شاهد تشغيل النيران من قبل قواتنا في الميدان.وقال زامير: "أنتم تنفذون هنا عملاً استثنائياً في مواجهة تحديات معقدة. القيادة تعمل بإبداع، وبمبادرة، وبمسؤولية، بما في ذلك المناورة إلى مناطق جديدة، وتواصل دفع العدو، وتدمير قدراته وإلحاق الضرر به بشكل منهجي".أضاف: "هناك ضربات تراكمية وغير مسبوقة ضد - من آلاف العناصر حتى قادة كبار وطبقات قيادية متوسطة. لا يوجد مكان يشكل حصناً لحزب الله، ولا يوجد مكان يتمتع فيه بالحصانة. الخط الأصفر لا يقيّدنا - في كل مكان نرصد فيه تهديداً وفي كل مكان نحتاج فيه إلى إزالة تهديد، سنعمل".تابع: "وفي كل مكان توجد فيه حاجة عملياتية للمناورة، سنناور. كل ضربة لحزب الله هي أيضاً ضربة للمحور والاستثمار الإيراني في المنطقة. نحن مستعدون لأي تطور ونحافظ على جاهزية عالية أيضاً في مواجهة . كل موارد الجيش الاسرائيلي مكرّسة لقيادة ، وخيرة قواتنا تعمل هنا يومياً. سنواصل استغلال حرية العمل العملياتية في كل مكان مطلوب لإزالة التهديد، ولن نتردد".أكمل: "هدفنا واضح - تعميق ضرب حزب الله، إبعاد التهديد، وتعزيز الدفاع عن بلدات الشمال. هذا هو الهدف المركزي الذي يوجّه كل عمل وكل قرار. حتى في هذه اللحظات قواتنا تتقدم وتعمل. كل إنجاز إضافي على الأرض يعزز أمن السكان ويساهم في خلق ظروف أفضل لترتيبات أمنية مستقبلية محسّنة من موقع قوة. الضربة التراكمية ضد حزب الله قاسية وغير مسبوقة، مع أكثر من 7,500 مخرب تم عليهم منذ بداية الحرب، منهم 2,500 منذ بدء عملية "زئير ". سنواصل ضرب العدو وتعميق إنجازاتنا".ختم: "تهديد الطائرات المسيّرة هو تحدٍ، لكننا سننتصر عليه. ساحة المعركة ليست نظيفة ولن تكون كذلك، لكننا نستثمر فيها أفضل الموارد والعقول والقدرات في الجيش الاسرائيلي. حلول عملياتية وتكنولوجية في مراحل التطوير والتطبيق، وسنواصل إدخالها إلى ساحة المعركة بسرعة. وبالتوازي، سنواصل ملاحقة خلايا الإطلاق، ومشغّليها، وقادتهم في كل المستويات وفي كل مكان يعملون فيه - من المستوى التكتيكي في الميدان حتى أعلى المستويات القيادية. في كل مكان نحدد فيه تهديداً - سنضربه".