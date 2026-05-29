لبنان

خطوط "كهرباء لبنان" جنوباً في مرمى القصف.. بيانٌ يكشف ما حصل

Lebanon 24
29-05-2026 | 07:50
خطوط كهرباء لبنان جنوباً في مرمى القصف.. بيانٌ يكشف ما حصل
أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان"، اليوم الجمعة، أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف منطقة عريض دبين - جنوب لبنان، أدى إلى تعرّض خطوط التوتر العالي بجهد 66 كيلوفولط لأضرار جسيمة، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق مرجعيون وحاصبيا وشبعا والعرقوب، إضافةً إلى انقطاع التغذية عن خطوط الخدمات التي تزوّد محطات مياه الشفّة والمستشفيات.
وفي ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، يتعذّر على الفرق الفنية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان الوصول إلى موقع الأضرار للكشف عليها وإجراء أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة.
 

وتؤكّد مؤسسة "كهرباء لبنان" أن الفرق الفنية ستباشر أعمالها فور تحسن الظروف الأمنية وتوافر إمكانية الوصول الآمن إلى المنطقة المتضررة، بما يتيح إعادة التغذية الكهربائية في أسرع وقت ممكن.
 

كذلك، قالت المؤسسة إنها ستُفيد المواطنين بكافة المستجدات المتعلقة بإصلاح الأعطال وعودة التيار الكهربائي.

