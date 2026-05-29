خطوط "كهرباء لبنان" جنوباً في مرمى القصف.. بيانٌ يكشف ما حصل

أعلنت مؤسسة " "، اليوم الجمعة، أن القصف الذي استهدف منطقة عريض دبين - ، أدى إلى تعرّض خطوط التوتر العالي بجهد 66 كيلوفولط لأضرار جسيمة، ما تسبب بانقطاع الكهربائي عن مناطق وحاصبيا وشبعا والعرقوب، إضافةً إلى انقطاع التغذية عن خطوط الخدمات التي تزوّد محطات مياه الشفّة والمستشفيات.

Advertisement

وفي ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، يتعذّر على الفرق الفنية التابعة لمؤسسة كهرباء الوصول إلى موقع الأضرار للكشف عليها وإجراء أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة.



وتؤكّد مؤسسة "كهرباء لبنان" أن الفرق الفنية ستباشر أعمالها فور تحسن الظروف الأمنية وتوافر إمكانية الوصول الآمن إلى المنطقة المتضررة، بما يتيح إعادة التغذية الكهربائية .