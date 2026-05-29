القرار سيصدر.. مصدر قضائي يكشف "مصير العفو العام"

Advertisement

المصدر أوضحَ أنَّ الاتصالات الجارية حالياً لا تكشف عن إمكانية إجراء تعديلات جوهرية وطفيفة على القانون، بل ستكون هناك تغييرات طفيفة جداً لن تنعكس على جوهر ما تمَّ التوصل إليه مُسبقاً.كذلك، قال المصدر إنَّ العفو العام سيُقرّ عاجلاً أم آجلاً وذلك وسط أجواء توحي بذلك، لكنّ الأمر سيسلك طريقه في النهاية لأن الملف المطروح ضاغط في هذه المرحلة.