Najib Mikati
لبنان

الحاج حسن: السلطة اللبنانية تورطت في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل

Lebanon 24
29-05-2026 | 14:03
الحاج حسن: السلطة اللبنانية تورطت في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل
جدد رئيس تكتل "نواب بعلبك - الهرمل" النائب حسين الحاج حسن "رفض المفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني بالرعاية الأميركية في كل مساراتها، وخصوصاً المسارين السياسي والامني".
وخلال احتفال في بلدة القصر - قضاء الهرمل، حذر الحاج حسن من "طرح وزير الخارجية الأميركي المرفوض، عن تشكيل لواء في الجيش اللبناني، يختار الاميركي ضباطه وجنوده ويدربه ويسلحه، وتنحصر مهمته بقتال حزب الله، في ظل صمت مريب من السلطة السياسية اللبنانية"، داعيا إياها الى "رفض هذا الطرح. وطرح آخر مرفوض، وهو تشكيل لجنة أمنية لبنانية - إسرائيلية - اميركية، لاستهداف لبنان والمقاومة".



وأسف الحاج حسن لأن "السلطة في لبنان تورطت في المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي، وأدخلت نفسها في مأزق"، متمنياً الا تدخل لبنان في مآزق، فالشعب اللبناني أولى وأهم لأن يلتفتوا إليه ويأخذوا رأيه ومصالحه، بدل الرضوخ للإملاءات الأميركية".


وأكد الحاج حسن أن "العدو الصهيوني في مأزق استراتيجي امام رجال المقاومة وابتكاراتهم، وهو أمام عجزه عن مواجهة المسيرات، يرتكب المجازر بالمدنيين، ليرهب بيئتنا وشعبنا".


وقال: "عند كل تصعيد معاد، تقرر المقاومة ردها وجوابها لمنع العدو من تحقيق أهدافه السياسية والامنية".

