جنبلاط يُحذّر: مُحاولة نزع السلاح بالقوّة قد تقود إلى حرب أهليّة

30-05-2026 | 06:32
قال رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط إن "إسرائيل تطبق التدمير المنهجي للقرى اللبنانية وتهجير سكانها مثلما فعلته في غزة". 
وأضاف في حديث لصحيفة "لوموند" الفرنسية: "إسرائيل دمرت نحو 60 قرية بالكامل في جنوب لبنان وحروبها تهدف إلى تقويض النظام الإقليمي". 
 
وتابع قائلاً: " إسرائيل رسمت "خطا أصفر" قد يتوسع ليشمل أجزاء من حوران ومحافظة درعا السورية". 
 
وقال: "لا يمكن تحميل "حزب الله" وحده مسؤولية الحروب لأن نوايا إسرائيل غير واضحة"، مضيفاً أن "محاولة نزع سلاح الحزب بالقوة قد تقود إلى حرب أهلية جديدة". 
 
واعتبر جنبلاط أن "الدولة اللبنانية لا تملك هامشا حقيقيا للمناورة في المفاوضات الجارية في واشنطن". 
 
ولفت إلى أن " إجبار واشنطن لإسرائيل بالانسحاب من الجنوب واحترام وقف إطلاق النار أقرب إلى الخيال". 
