شهداء وجرحى... غارات جديدة تستهدف هذه البلدات

استهدفت الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة، بلدات جنوبية جديدة.

وطالت :

- الشهابية

- قعقعية

- زبدين

- كفرتبنيت

- دير

- اللوبية

- المروانية

- أنصارية

- ميدون في الغربيّ

وعلم " "، عن إستشهاد شخصين في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت قعقعية الجسر.

كما عُلِمَ أنّ شخصاً استشهد في الغارة التي استهدفت بلدة اللوبية، إضافة إلى إصابة آخر بجروحٍ.

وفي المروانية، استشهد ديب حسين حجازي، في الغارة التي استهدفت البلدة، كذلك، أُصيب 3 أشخاص بجروحٍ.