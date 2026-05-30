تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

القبيات تختتم الشهر المريمي بقداس احتفالي

Lebanon 24
30-05-2026 | 08:50
A-
A+
القبيات تختتم الشهر المريمي بقداس احتفالي
القبيات تختتم الشهر المريمي بقداس احتفالي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اختُتمت احتفاليات الشهر المريمي في بلدة القبيات في محافظة عكار بقداس في كنيسة سيدة الغسالة العجائبية، ترأّسه راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، يعاونه كهنة الرعايا في عكار والشمال، وذلك ضمن برنامج روحي وسياحي نظّمته بلدية القبيات بالتنسيق مع كهنة الرعايا وبالتعاون مع مؤسسة إنسان.
Advertisement



حضر القداس النائب جيمي جبور، النائب السابق هادي حبيش، رئيس اتحاد بلديات عكار الشمالي ورئيس بلدية القبيات ميشال عبدو، إلى جانب رؤساء بلديات وفعاليات سياسية واجتماعية وتربوية، وعدد من الكهنة والراهبات، وحشد كبير من أبناء القبيات والجوار، إضافة إلى مؤمنين وزوار قدموا من مختلف المناطق للمشاركة في المناسبة.



وبعد تلاوة الإنجيل المقدس، ألقى المطران سويف عظة شدّد فيها على "أهمية الاقتداء بالسيدة العذراء مريم في الإيمان والطاعة والرجاء"، داعياً إلى "التمسك بالقيم الروحية والإنسانية وتعزيز ثقافة المحبة والتضامن"، ومؤكداً أن "لبنان بحاجة إلى مزيد من الرجاء والوحدة والصلاة في هذه المرحلة الدقيقة".



من جهته، هنّأ رئيس بلدية القبيات ميشال عبدو بالمناسبة، شاكراً كل الذين ساهموا في إحياء الأنشطة والاحتفالات، وقال: "إن القبيات عاشت طوال شهر أيار أجواءً إيمانية مميزة تحت عنوان "لعندك عالقبيات"، من مسيرات دينية على ضوء الشموع، وصلوات يومية وتأملات روحية، إلى جانب محاضرات وريسيتالات مريمية ونشاطات سياحية رافقت الزوار الذين جالوا على معالم البلدة الدينية والطبيعية والتراثية والأثرية".



وأضاف: "أن البلدة استقبلت مئات المؤمنين من مختلف المناطق اللبنانية الذين عاشوا مع أبناء القبيات أجواء الصلاة والإيمان، واكتشفوا في الوقت نفسه جمال طبيعتها وتراثها وروحها الأصيلة"، مؤكداً أن "شهر أيار سيبقى موعداً سنوياً يجمع بين الصلاة والإيمان والسياحة الدينية في القبيات".



واختُتم الاحتفال بزياح للعذراء مريم في محيط كنيسة سيدة الغسالة العجائبية، تقدّمه المطران سويف والكهنة والراهبات، بمشاركة حشد كبير من المؤمنين الذين رافقوا الزياح بالصلوات والتراتيل المريمية، لتُسدل الستارة على شهر مريمي حافل بالنشاطات الروحية والسياحية التي عززت حضور القبيات كوجهة للإيمان والسياحة الدينية.
مواضيع ذات صلة
"حركة لبنان الشباب" احتفلت بختام الشهر المريمي بقداس على نية السلام
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 23:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيرة وقداس في ختام الشهر المريمي في بلدة بحبوش
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 23:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مع انطلاق الشهر المريمي.. أسعار جديدة لتلفريك جونية
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 23:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24
احتفالات الفصح في الكورة: قداديس وصلوات تؤكد معنى القيامة في الإيمان المسيحي
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 23:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

رئيس اتحاد

المارونية

اللبنانية

الماروني

الدينية

من جهته

الشمالي

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:28 | 2026-05-30
Lebanon24
16:16 | 2026-05-30
Lebanon24
15:45 | 2026-05-30
Lebanon24
14:59 | 2026-05-30
Lebanon24
14:53 | 2026-05-30
Lebanon24
14:48 | 2026-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24