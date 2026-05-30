القبيات تختتم الشهر المريمي بقداس احتفالي

اختُتمت احتفاليات الشهر المريمي في بلدة القبيات في محافظة بقداس في كنيسة سيدة الغسالة العجائبية، ترأّسه راعي أبرشية المطران يوسف سويف، يعاونه كهنة الرعايا في عكار والشمال، وذلك ضمن برنامج روحي وسياحي نظّمته بلدية القبيات بالتنسيق مع كهنة الرعايا وبالتعاون مع مؤسسة إنسان.حضر القداس النائب جيمي جبور، النائب السابق هادي حبيش، بلديات عكار ورئيس بلدية القبيات ميشال عبدو، إلى جانب رؤساء بلديات وفعاليات سياسية واجتماعية وتربوية، وعدد من الكهنة والراهبات، وحشد كبير من أبناء القبيات والجوار، إضافة إلى مؤمنين وزوار قدموا من مختلف المناطق للمشاركة في المناسبة.وبعد تلاوة الإنجيل المقدس، ألقى المطران سويف عظة شدّد فيها على "أهمية الاقتداء بالسيدة العذراء مريم في الإيمان والطاعة والرجاء"، داعياً إلى "التمسك بالقيم الروحية والإنسانية وتعزيز ثقافة المحبة والتضامن"، ومؤكداً أن " بحاجة إلى مزيد من الرجاء والوحدة والصلاة في هذه المرحلة الدقيقة".، هنّأ رئيس بلدية القبيات ميشال عبدو بالمناسبة، شاكراً كل الذين ساهموا في إحياء الأنشطة والاحتفالات، وقال: "إن القبيات عاشت طوال شهر أيار أجواءً إيمانية مميزة تحت عنوان "لعندك عالقبيات"، من دينية على ضوء الشموع، وصلوات يومية وتأملات روحية، إلى جانب محاضرات وريسيتالات مريمية ونشاطات سياحية رافقت الزوار الذين جالوا على معالم البلدة والطبيعية والتراثية والأثرية".وأضاف: "أن البلدة استقبلت مئات المؤمنين من مختلف المناطق الذين عاشوا مع أبناء القبيات أجواء الصلاة والإيمان، واكتشفوا في الوقت نفسه جمال طبيعتها وتراثها وروحها الأصيلة"، مؤكداً أن "شهر أيار سيبقى موعداً سنوياً يجمع بين الصلاة والإيمان والسياحة الدينية في القبيات".واختُتم الاحتفال بزياح للعذراء مريم في محيط كنيسة سيدة الغسالة العجائبية، تقدّمه المطران سويف والكهنة والراهبات، بمشاركة حشد كبير من المؤمنين الذين رافقوا الزياح بالصلوات والتراتيل المريمية، لتُسدل الستارة على شهر مريمي حافل بالنشاطات الروحية والسياحية التي عززت حضور القبيات كوجهة للإيمان والسياحة الدينية.