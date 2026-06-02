الأسعد: إعلان ترامب المفاجئ يكشف عن تفاهمات كواليسية عشية مفاوضات واشنطن

اعتبر لـ" الأسعدي" المحامي معن الأسعد، أن إعلان الرئيس الأمريكي المفاجئ عن وقف إطلاق النار يكشف عن تفاهمات كواليسية عشية بدء الجولة الرابعة من المفاوضات في .

وأوضح أن الاتفاق المرتقب قد يشمل كل ، بشرط تحمل الدولة مسؤولية نشر الجيش في المواقع التي يبلغ عنها العدو لمنع وجود منشآت أو أسلحة عبر مراقبة برية وجوية مكثفة.



وأكد الأسعد أن اجتماعات واشنطن ستخرج بتفاهمات تعلن الشراكة الكاملة بين لبنان وإسرائيل وأمريكا لتنفيذ البنود، مشيراً إلى أن المطالب ستكون صعبة وفي مقدمتها إلغاء قانون مقاطعة وإرساء نظام سياسي جديد يلغي العداء معها.

وأشار إلى أن جنون التصعيد كشف عن تفاهمات سابقة؛ حيث إن اتفاق 8 نيسان شمل والضاحية واستثنى الجنوب والبقاع مستهدفاً الضغط على بيئة المقاومة، معتبراً أن عدم استخدام الصواريخ الباليستية لدك المدن الإسرائيلية الكبرى يؤكد أن التفاهمات الإقليمية والدولية لم تُمس، وأن الجنوب يخوض المواجهة وحيداً منذ شهرين.