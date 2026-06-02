سلام: المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة على لبنان

أشار ، تعليقًا على استئناف مفاوضات ، إلى أنّه "يبقى المطلوب تثبيت وقف إطلاق النار في كل "، قائلًا: "أكرر أن المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين. وتكون طريقنا فيها أقصر إلى إنهاء وعودة أهلنا في الجنوب إلى مدنهم وقراهم، كلما توحّدت كل الجهود تحت ".

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