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لبنان

صيانة طرقات إقليم الخروب.. تحرك لتسريع أعمال التأهيل

Lebanon 24
02-06-2026 | 10:48
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صيانة طرقات إقليم الخروب.. تحرك لتسريع أعمال التأهيل
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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، يرافقه وكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي في إقليم الخروب ميلار السيد، وبحضور رئيس مصلحة الصيانة في الوزارة المهندس محمد الحاج شحادة.
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وتناول اللقاء أوضاع الطرقات في إقليم الخروب، والحاجة الملحّة إلى تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل في عدد من المحاور الرئيسية والفرعية، بما يساهم في تحسين السلامة المرورية وتسهيل حركة المواطنين.
 
كما جرى البحث في الأولويات الإنمائية المتعلقة بالبنية التحتية للطرق، وسبل تسريع تنفيذ المشاريع المطلوبة ضمن الإمكانات المتاحة، لما لهذه الأعمال من أهمية في خدمة أبناء المنطقة وتعزيز الحركة الاقتصادية والاجتماعية فيها.
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