صيانة طرقات إقليم الخروب.. تحرك لتسريع أعمال التأهيل

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل ، عضو "اللقاء " النائب ، يرافقه وكيل داخلية في إقليم الخروب ميلار السيد، وبحضور رئيس مصلحة الصيانة في الوزارة .

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وتناول اللقاء أوضاع الطرقات في إقليم الخروب، والحاجة الملحّة إلى تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل في عدد من المحاور الرئيسية والفرعية، بما يساهم في تحسين السلامة المرورية وتسهيل .

كما جرى البحث في الأولويات الإنمائية المتعلقة بالبنية التحتية للطرق، وسبل تسريع تنفيذ المشاريع المطلوبة ضمن الإمكانات المتاحة، لما لهذه الأعمال من أهمية في خدمة أبناء المنطقة وتعزيز الحركة الاقتصادية والاجتماعية فيها.