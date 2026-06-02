إسرائيل مستاءة... هذه كواليس الجلسة الأولى من المُفاوضات اللبنانيّة - الإسرائيليّة

انتهت الجلسة الأولى من المفاوضات - ، في في ، على أن تبدأ الجلسة الثانية بعد إستراحة قصيرة.

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وأفادت معلومات صحافيّة، أنّ الوفد أبلغ الوفد اللبناني خلال إجتماع وزارة الخارجيّة الأميركيّة في واشنطن، أنّ " لم يُوقف إطلاق الصواريخ حتّى بعد إعلان الرئيس الأميركيّ التفاهم مساء أمس".

وأضافت المعلومات أنّ "الوفد الإسرائيليّ أبدى إستياءه من تصريحات مسؤولي "حزب الله" الأخيرة، التي ترفض معادلة عدم إستهداف الضاحية الجنوبيّة لبييروت، مقابل عدم إستهداف الإسرائيليّ، ويعتبر أنها تعقّد المفاوضات".