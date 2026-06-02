تعميم صورة سيّدة مجهولة الهويّة عُثر عليها على مقربة من الحدود اللبنانية – السورية

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـةالبــــــلاغ التّالــــــي:بتاريخ 01-06-2026، عُثر على سيّدة يُرجّح أنها كينيّة الجنسيّة على مقربة من الحدود اللبنانيّة السوريّة من دون أوراق ثبوتيّة، وتُدعى بحسب أقوالها ماري Sherry Mery، مواليد عام 1999.لذلك، وبناء على إشارة المختصّ يُرجى مّمن تعرّف إليها، أو لديه أيّ معلومات عنها، الاتّصال بمخفر العريضة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 820250-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.