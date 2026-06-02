إسرائيل تهدّد الحي المسيحي في صور...إليكم التفاصيل!

قال الجيش ، في بيان عبر "اكس": سنصدر تعليمات بإخلاء الحيّ المسيحي في صور إذا لم يغادره عناصر .

وأضاف: "يكشف الجيش الإسرائيلي، عشرات المخربين من حزب الله يختبئون داخل الحيّ المسيحي في مدينة صور.

وتابع: "في الأسبوع الماضي نشر الجيش الإسرائيلي إنذار إخلاء لمناطق في مدينة صور، وذلك في أعقاب نشاط منظمة حزب الله في المنطقة وخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار. ولم يشمل إنذار الإخلاء، الحيّ المسيحي في المدينة".

وقال:"خلال الفترة الأخيرة، رصد الجيش الإسرائيلي نشاطًا لعشرات العناصر التابعة لحزب الله داخل الحيّ المسيحي. وهذه ليست المرة الأولى التي نكشف فيها عن نشاط لحزب الله من داخل مناطق ، اعتمادًا على اعتقاده بأن هذه المناطق توفّر له ملاذًا أكثر أمانًا".