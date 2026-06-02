تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"لن أسمح بتفجير الوضع في لبنان"...إليكم أبرز ما قاله ترامب لنتنياهو

Lebanon 24
02-06-2026 | 14:13
A-
A+
لن أسمح بتفجير الوضع في لبنان...إليكم أبرز ما قاله ترامب لنتنياهو
لن أسمح بتفجير الوضع في لبنان...إليكم أبرز ما قاله ترامب لنتنياهو photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشف مسؤولان أميركيّان ومصدر ثالث مطّلع، لموقع "أكسيوس، أنّ "الرّئيس الأميركي دونالد ترامب شنّ هجومًا لاذعًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بسبب تصعيد إسرائيل في لبنان، خلال مكالمة هاتفيّة مليئة بالألفاظ النّابية أمس الإثنين".

وأشار المسؤولان إلى أنّ "خلال المكالمة، وصف ترامب نتانياهو بأنّه مجنون واتهمه بنكران الجميل، كما أوقف خطّة إسرائيل لشنّ ضربة على بيروت". ولفت أحد المسؤولَين إلى أنّ "ترامب أبلغ نتانياهو أنّ المضيّ قُدمًا في تنفيذ تهديداته بقصف العاصمة اللّبنانيّة، من شأنه أن يزيد من عزلة إسرائيل حول العالم، وقال إن ترامب أبلغ نتنياهو أنه "لن يسمح بتفجير الوضع في لبنان"

وأفاد "أكسيوس" نقلاً عن مصدر إسرائيلي بأن مقرّبين من نتنياهو يخشون فرض قيود أميركية على النشاط العسكري الإسرائيلي في لبنان.

Advertisement

وأفاد مصدران، بحسب "أكسيوس"، بأنّ "ترامب ادّعى أنّه ساعد في إبقاء نتانياهو خارج السّجن، في إشارة إلى دعمه له خلال محاكمته في قضايا فساد". ولخّص مسؤول أميركي، تصريحات ترامب الموجّهة إلى نتانياهو، بالآتي: "أنت مجنون بحق. لكنتَ في السّجن لولا تدخّلي. أنا أنقذك. الجميع يكرهك الآن، والجميع يكره إسرائيل بسبب هذا".

وأوضح مصدر ثانٍ مطّلع على المكالمة، أنّ "ترامب كان مستاءً بشدّة، وقال لنتانياهو: "ما الّذي تفعله بحق الجحيم؟".

وأكّد أحد المسؤولين أنّ "هذه كانت من أسوأ مكالمات ترامب مع نتانياهو منذ عودته إلى منصبه".

مواضيع ذات صلة
أكسيوس عن مصدر إسرائيلي : ترامب أبلغ نتنياهو أنه "لن يسمح بتفجير الوضع في لبنان"
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:55:58 Lebanon 24 Lebanon 24
قماطي: "حزب الله" لن يسمح ببقاء إسرائيل في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:55:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"صفقة من ترامب للبنان"؟ إقرأوا ما قاله تقرير أميركيّ
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:55:58 Lebanon 24 Lebanon 24
عن حرب إيران... إليكم آخر ما قاله ترامب
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:55:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الإسرائيلي بنيامين نتانياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتانياهو

دونالد ترامب

الإسرائيلي

نتانياهو

إسرائيل

نتنياهو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:51 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:47 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:29 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:20 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:17 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:04 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:04 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:20 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:51 | 2026-06-02
Lebanon24
16:47 | 2026-06-02
Lebanon24
16:29 | 2026-06-02
Lebanon24
16:20 | 2026-06-02
Lebanon24
16:17 | 2026-06-02
Lebanon24
16:12 | 2026-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24