"لن أسمح بتفجير الوضع في لبنان"...إليكم أبرز ما قاله ترامب لنتنياهو

كشف مسؤولان أميركيّان ومصدر ثالث مطّلع، لموقع "أكسيوس، أنّ "الرّئيس الأميركي شنّ هجومًا لاذعًا على رئيس الوزراء ، بسبب تصعيد في ، خلال مكالمة هاتفيّة مليئة بالألفاظ النّابية أمس الإثنين".

وأشار المسؤولان إلى أنّ "خلال المكالمة، وصف بأنّه مجنون واتهمه بنكران الجميل، كما أوقف خطّة إسرائيل لشنّ ضربة على ". ولفت أحد المسؤولَين إلى أنّ "ترامب أبلغ نتانياهو أنّ المضيّ قُدمًا في تنفيذ تهديداته بقصف العاصمة اللّبنانيّة، من شأنه أن يزيد من عزلة إسرائيل حول العالم، وقال إن ترامب أبلغ أنه "لن يسمح بتفجير الوضع في لبنان"

وأفاد "أكسيوس" نقلاً عن مصدر إسرائيلي بأن مقرّبين من نتنياهو يخشون فرض قيود أميركية على النشاط العسكري في لبنان.

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وأفاد مصدران، بحسب "أكسيوس"، بأنّ "ترامب ادّعى أنّه ساعد في إبقاء نتانياهو خارج السّجن، في إشارة إلى دعمه له خلال محاكمته في قضايا فساد". ولخّص مسؤول أميركي، تصريحات ترامب الموجّهة إلى نتانياهو، بالآتي: "أنت مجنون بحق. لكنتَ في السّجن لولا تدخّلي. أنا أنقذك. الجميع يكرهك الآن، والجميع يكره إسرائيل بسبب هذا".

وأوضح مصدر ثانٍ مطّلع على المكالمة، أنّ "ترامب كان مستاءً بشدّة، وقال لنتانياهو: "ما الّذي تفعله بحق الجحيم؟".

وأكّد أحد المسؤولين أنّ "هذه كانت من أسوأ مكالمات ترامب مع نتانياهو منذ عودته إلى منصبه".