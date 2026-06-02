تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نداءات عاجلة عبر "لبنان 24" لتأمين انتشال جثامين شهداء

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-06-2026 | 14:48
A-
A+
نداءات عاجلة عبر لبنان 24 لتأمين انتشال جثامين شهداء
نداءات عاجلة عبر لبنان 24 لتأمين انتشال جثامين شهداء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

لا تزال جثامين عدد من الشهداء عالقة في منطقة كفرصير في قضاء النبطية منذ يومين، وسط استحالة وصول فرق الإسعاف أو الأهالي إليهم، نتيجة التحليق المكثّف للمسيّرات واستمرار القصف في محيط المكان.
Advertisement

وبحسب المعلومات، فإن الشهداء سقطوا تباعًا خلال محاولات متكرّرة للوصول إلى موقع الاستهداف، حيث تعرّض المكان لأكثر من غارة متتالية في أثناء عمليات الإنقاذ، ما أدى إلى استشهاد ستة اشخاص.

وفي حين تشير المعطيات إلى أن الملف بات بعهدة الجيش والجهات المختصة، تتواصل النداءات عبر "لبنان 24" لتسريع التنسيق وتأمين ممر آمن يسمح بانتشال الجثامين في ظل الوضع الميداني الخطير.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": انتشال 5 شهداء جراء الغارة التي استهدفت بلدة جباع
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:56:11 Lebanon 24 Lebanon 24
انتشال شهداء وجرحى جراء غارة على مجمع "الخضرا" في قدموس
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:56:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": انتشال 3 شهداء لغاية الآن من التابعية السورية جراء الغارة الاسرائيلية التي استهدفت عدلون
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:56:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": نقل جثامين شهداء أمن الدولة الذين قضوا بالعدوان الاسرائيلي على سرايا النبطية إلى جبانة بلدة حارة صيدا لتوارى في الثرى كودائع
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:56:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

قضاء النبطية

منطقة كفر

لبنان 24

الشهداء

النبطية

بانت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:51 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:47 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:29 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:20 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:17 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:04 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:04 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:20 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:51 | 2026-06-02
Lebanon24
16:47 | 2026-06-02
Lebanon24
16:29 | 2026-06-02
Lebanon24
16:20 | 2026-06-02
Lebanon24
16:17 | 2026-06-02
Lebanon24
16:12 | 2026-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24