نداءات عاجلة عبر "لبنان 24" لتأمين انتشال جثامين شهداء

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لا تزال جثامين عدد من عالقة في منطقة كفرصير في منذ يومين، وسط استحالة وصول فرق الإسعاف أو الأهالي إليهم، نتيجة التحليق المكثّف للمسيّرات واستمرار القصف في محيط المكان.وبحسب المعلومات، فإن الشهداء سقطوا تباعًا خلال محاولات متكرّرة للوصول إلى موقع الاستهداف، حيث تعرّض المكان لأكثر من غارة متتالية في أثناء عمليات الإنقاذ، ما أدى إلى استشهاد ستة اشخاص.وفي حين تشير المعطيات إلى أن الملف بات بعهدة الجيش والجهات المختصة، تتواصل النداءات عبر " " لتسريع التنسيق وتأمين ممر آمن يسمح بانتشال الجثامين في ظل الوضع الميداني الخطير.