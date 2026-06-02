تقدّم إسرائيلي باتجاه بلاط وسط قصف وتحركات عسكرية مكثفة

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تشهد محاور دبين – بلاط في قضاء ، تصعيدًا ميدانيًا متسارعًا، مع معلومات متقاطعة عن تقدّم لقوات في المنطقة، تزامنًا مع قصف مدفعي وتحليق مكثّف للمسيّرات.وبحسب المعطيات الميدانية التي حصل عليها " "، فقد سُمعت أصوات آليات ودبابات وصلت أصداؤها إلى مرجعيون، وسط حديث عن تمركزات وتحركات عسكرية في محيط دبين وبعض النقاط القريبة من بلاط.