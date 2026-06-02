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لبنان

روبيو: لولا حزب الله لبدأت مرحلة السلام بين لبنان وإسرائيل غداً

Lebanon 24
02-06-2026 | 16:47
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روبيو: لولا حزب الله لبدأت مرحلة السلام بين لبنان وإسرائيل غداً
روبيو: لولا حزب الله لبدأت مرحلة السلام بين لبنان وإسرائيل غداً photos 0
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أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الثلاثاء أنه كان بإمكان لبنان وإسرائيل إبرام اتفاق سلام "بدءً من الغد" لولا عقبة حزب الله، وذلك مع بدء البلدين جولة رابعة من المحادثات في واشنطن.

وأضاف روبيو، رداً على سؤال حول الموضوع خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: "يمكن لإسرائيل ولبنان التوصل إلى اتفاق سلام بدءً من الغد. إسرائيل لا تطالب بأي أراض في لبنان. حزب الله هو العقبة الوحيدة".

وأكد أنه "لولا إيران، لما كان هناك حزب الله"، مشدداً أيضاً على أن الولايات المتحدة التي تتوسط في المفاوضات، تُصر على فصل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية عن المفاوضات مع إيران، وهو أمر ترفضه طهران.

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