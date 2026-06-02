روبيو: لولا حزب الله لبدأت مرحلة السلام بين لبنان وإسرائيل غداً

الأميركي ماركو روبيو الثلاثاء أنه كان بإمكان وإسرائيل إبرام اتفاق سلام "بدءً من الغد" لولا عقبة ، وذلك مع بدء البلدين جولة من المحادثات في .

وأضاف روبيو، رداً على سؤال حول الموضوع خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في : "يمكن لإسرائيل ولبنان التوصل إلى اتفاق سلام بدءً من الغد. لا تطالب بأي أراض في لبنان. حزب الله هو العقبة الوحيدة".

وأكد أنه "لولا ، لما كان هناك حزب الله"، مشدداً أيضاً على أن التي تتوسط في المفاوضات، تُصر على فصل المفاوضات عن المفاوضات مع إيران، وهو أمر ترفضه .