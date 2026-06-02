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لبنان
هل تدخلت قطر لوقف النار ومنع ضرب بيروت؟
Lebanon 24
02-06-2026
|
22:57
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كتبت سابين عويس في" النهار":
فيما كانت حمم التصعيد ترتفع مقرونة بتسارع وتيرة العمليات العسكرية جنوباً، بلغت الاتصالات والمساعي السياسية الداخلية والخارجية ذروتها لمنع الانفجار، وتحديداً لمنع
إسرائيل
من تنفيذ تهديداتها التي بدا واضحاً من كلام ترامبنفسه أنها تتسم بدرجة عالية من الخطورة، إذ لم يكن المخطط
الإسرائيلي
يرمي إلى قصف الضاحية، بل إلى القيام باجتياح
بري
". على قدر الخطورة التي حملها تهديد نتنياهو لبيروت، جاء التهديد
الإيراني
لينقل المواجهة مع
واشنطن
إلى الساحة
اللبنانية
، مثيراً بذلك المخاوف من انهيار المفاوضات على كل الجبهات، ولا سيما أن طهران أعلنت مسبقاً أنها ستوقف تبادل الرسائل مع واشنطن. وعلى الرغم من الشعور اللبناني بتراجع الدور الخليجي الحاضن على خلفية ما رأته دول خليجية تسرعاً من السلطة اللبنانية في تبني التفاوض المباشر، لم تتوقف الوساطات ولاسيما على خط الدولة التي دخلت منذ يوم الأحد على الخط، في مسعى لمنع تفلت الأمور والعمل على تثبيت اتفاق وقف النار. وعلمت "النهار" في هذا المجال أن التواصل القطري تم مع رئيس المجلس
نبيه بري
، من أجل الدفع نحو موافقة "
حزب الله
" على وقف النار، وهو ما يفسر الموقف المتقدم لبري خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليعود فيؤكد هذه الموافقة غير المشروطة، بعدما تبلغ من الجانب الأميركي انزعاجه ووصفه الموقف بأنه مخيب.وتضيف المعلومات أن واشنطن أبلغت الدوحة بنتائج الاتصال المطول الذي أجراه
ترامب
بنتنياهو. واللافت أن مصادر بري نفت علمها بأي وساطة قطرية.
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