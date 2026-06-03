تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نقاش لبناني بعد التهديد الايراني

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
03-06-2026 | 01:15
A-
A+
نقاش لبناني بعد التهديد الايراني
نقاش لبناني بعد التهديد الايراني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت مصادر سياسية مطلعة إن التهديد الإيراني الأخير بقصف مناطق في شمال إسرائيل، بالتزامن مع تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تحدث فيها عن وقف اطلاق النار، أثارا نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية اللبنانية.
Advertisement
وبحسب المصادر، فإن خصوم "حزب الله" يتعاملون بحذر مع هذه التطورات، إذ يخشون أن يؤدي أي اتفاق أو تسوية إقليمية واسعة إلى منح أطراف خارجية دوراً سياسياً أكبر في رسم المرحلة المقبلة.
وتضيف المصادر أن هؤلاء يعتبرون أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يُقدَّم على أنه نتيجة للجهود اللبنانية والتوازنات الميدانية والسياسية المحلية، لا ثمرة تفاهمات خارجية تتجاوز الدور اللبناني أو تقلّص تأثيره.

المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
إخلاء مبنى ليلا في عين المريسة بعد ورود اتصال تهديد
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 09:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي قبلان: لورشة نقاش وطني طارئة للخروج بمشتركات تليق بطبيعة البلد ومخاطر الحرب
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 09:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران: لا نقاش حتى الآن حول تمديد وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 09:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24
النقاش بدأ في مرحلة "ما بعد الحرب"
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 09:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

دونالد ترامب

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

دونالد

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:24 | 2026-06-03
Lebanon24
02:18 | 2026-06-03
Lebanon24
02:15 | 2026-06-03
Lebanon24
02:07 | 2026-06-03
Lebanon24
02:05 | 2026-06-03
Lebanon24
02:00 | 2026-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24