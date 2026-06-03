نقاش لبناني بعد التهديد الايراني

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قالت مصادر سياسية مطلعة إن التهديد الأخير بقصف مناطق في شمال ، بالتزامن مع تغريدة الرئيس الأميركي التي تحدث فيها عن وقف اطلاق النار، أثارا نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية .وبحسب المصادر، فإن خصوم " " يتعاملون بحذر مع هذه التطورات، إذ يخشون أن يؤدي أي اتفاق أو تسوية إقليمية واسعة إلى منح أطراف خارجية دوراً سياسياً أكبر في رسم المرحلة المقبلة.وتضيف المصادر أن هؤلاء يعتبرون أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يُقدَّم على أنه نتيجة للجهود اللبنانية والتوازنات الميدانية والسياسية المحلية، لا ثمرة تفاهمات خارجية تتجاوز الدور اللبناني أو تقلّص تأثيره.