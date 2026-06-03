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لبنان
استشهاد مسعف من جمعية الرسالة جراء الغارة الإسرائيلية على عربصاليم
Lebanon 24
03-06-2026
|
01:23
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استشهد الشاب المسعف من
جمعية الرسالة
علي سلمان
نضر وذلك جراء الغارة
الإسرائيلية
التي استهدفت
صباح اليوم
الأربعاء بلدة عربصاليم، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
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