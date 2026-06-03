إجتماع لبناني- سوري لوضع التعريفات الجمركية

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قال مصدر اقتصادي إلى أن كل ما تم الاتفاق عليه من قضايا اقتصادية وملفات حيوية خلال زيارة رئيس الحكومة إلى ولقائه الرئيس السوري ، تتم متابعته بطريقة فاعلة ودورية، وخصوصاً ما يتعلق بالمعابر الحدودية والتعريفات الجمركية.ولهذه الغاية، أكد المصدر أن التحضيرات جارية لعقد اجتماع موسع بين وزارتي المالية والاقتصاد والمديرية العامة للجمارك في كلا البلدين، من أجل وضع لوائح نهائية وواضحة تحدد التعريفات الجمركية بين البلدين على مختلف المستويات.وأشار المصدر إلى أن هذا الملف يكتسب أهمية إضافية مع اقتراب مواسم تصدير ، بالتزامن مع ارتفاع القدرة التشغيلية للمرافئ البحرية في .