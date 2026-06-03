25 تمّوز موعدًا للاحتفال بإعلان البطريرك الحويّك طوباويًّا

أعلنت الرئاسة العامة في جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات، في بيان، "موافقة على تعيين يوم 25 تمّوز المقبل موعدًا للاحتفال بإعلان المكرّم البطريرك الياس الحويّك طوباويًّا، ويوفد ممثلاً عنه دعاوى القدّيسين الكردينال مرشيلّو سيميرارو، على ان يحتفل البطريرك الرّاعي بالذبيحة الإلهيّة في الصرح البطريركيّ الصيفيّ في عند الخامسة من بعد الظهر".

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