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لبنان

البزري يبحث مع وفد بلدية صيدا الأوضاع الخدماتية والمعيشية في المدينة

Lebanon 24
03-06-2026 | 03:26
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البزري يبحث مع وفد بلدية صيدا الأوضاع الخدماتية والمعيشية في المدينة
البزري يبحث مع وفد بلدية صيدا الأوضاع الخدماتية والمعيشية في المدينة photos 0
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التقى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري رئيس اتحاد بلديات صيداالزهراني رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي على رأس وفد من المجلس البلدي، وبحث معه الأوضاع الاجتماعية والمعيشية والخدماتية في المدينة والتحديات التي تواجهها في ظل الظروف الراهنة.
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وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات السياسية والرسمية والبلدية والأهلية والمدنية، بما يسهم في مواكبة احتياجات المواطنين والتخفيف من الأعباء المعيشية المتزايدة ومتابعة القضايا المرتبطة بالخدمات الأساسية وشؤون المدينة.

وأكد المجتمعون أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به مدينة صيدا في مواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية الصعبة.
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