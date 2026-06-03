البزري يبحث مع وفد بلدية صيدا الأوضاع الخدماتية والمعيشية في المدينة

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وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات السياسية والرسمية والبلدية والأهلية والمدنية، بما يسهم في مواكبة احتياجات المواطنين والتخفيف من الأعباء المعيشية المتزايدة ومتابعة المرتبطة بالخدمات الأساسية وشؤون المدينة.وأكد المجتمعون أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به مدينة صيدا في مواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية الصعبة.