جعجع: البلديّات تبقى في الخطّ الأمامي لمواجهة الأزمات

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تناول اللقاء، بحسب بيان، "واقع بلدة محطة بحمدون والتحدّيات التي تواجهها على المستويات الخدماتيّة والإنمائيّة، حيث عرض الوفد أبرز الملفات التي تعمل البلديّة على متابعتها، والحاجات التي تتطلّب اهتماماً في المرحلة المقبلة، ولا سيّما في ظلّ الظروف الاقتصاديّة الصعبة التي ألقت بثقلها على الإدارات المحليّة وقدرتها على تنفيذ المشاريع وتطوير الخدمات".وأكد الوفد "أهمية تعزيز العمل المشترك والتعاون مع حزب القوّات اللبنانيّة واستمرار توفير الدعم اللازم للسلطات المحليّة كي تتمكّن من القيام بواجباتها على أكمل وجه، وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات"، معربا عن دعمه "للمسار الذي تنتهجه القوّات اللبنانيّة في مقاربة العمل في الشأن العام، باعتبار أنّ بناء دولة المؤسسات وتعزيز الشفافيّة والمساءلة وتكريس الإدارة السليمة للشأن العام تشكّل ركائز أساسيّة للنهوض بالبلاد واستعادة ثقة اللبنانيّين بمؤسّساتهم".، أكّد جعجع أنّ "البلديّات تبقى في الخطّ الأمامي لمواجهة الأزمات المتلاحقة التي تشهدها البلاد، نظراً لاحتكاكها المباشر بالمواطنين ومقاربتها اليومية لحاجاتهم"، مشيرًا إلى أنّ "تعزيز العمل الإنمائي المحلي يشكّل مدخلاً أساسياً لتحسين الواقع المعيشي في مختلف المناطق".وشدّد على "أهمية متابعة المشاريع الحيويّة التي تخدم أبناء البلدات وتؤمّن متطلّبات صمودهم واستقرارهم".وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على "مواصلة التواصل والتنسيق في ما يتعلّق بالملفات المطروحة، بما يساهم في خدمة بلدة محطة بحمدون وتعزيز فرص التنمية فيها وتحقيق المصلحة العامة لأبنائها".