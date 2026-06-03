البعريني زار بلدية حلبا وبحث في الأوضاع والملفات الإنمائية في عكار

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استقبل رئيس بلدية الحلبي في مكتبه في قصر البلدي في حلبا ، النائب ، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في مدينة حلبا ومنطقة .وتناول اللقاء عدداً من الملفات الإنمائية والخدماتية والحياتية التي تهم المواطنين، إضافة إلى المشاريع والاحتياجات الملحّة للمدينة، وسبل متابعتها مع الجهات المعنية بما يسهم في تحسين الخدمات وتعزيز التنمية المحلية .