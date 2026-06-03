بعد إستهداف آليّة عسكريّة على طريق دير الزهراني - النبطية... بيانٌ للجيش

صدر عن – البيان الآتي:

Advertisement

بتاريخ 3 /6 /2026، استهدفت مسيّرة إسرائيلية معادية آلية للجيش على - ، ما أدى إلى إصابة ضابط وعسكري بجروح، يأتي ذلك في سياق الاستهداف المتعمّد لعناصر الجيش وآلياته ومراكزه.

يتزامن ذلك مع الاعتداءات المتواصلة على ، ولا سيما الجنوب، الأمر الذي يؤدي إلى سقوط وجرحى بين المدنيين والعسكريين، ووقوع دمار واسع في الممتلكات والبنى التحتية، في ظل العمليات العدائية الممنهجة الرامية إلى تهجير السكان من قراهم وبلداتهم، ما يُظهر الأهداف الحقيقية وراء تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية.





