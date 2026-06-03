بلدية صيدا تفتح باب التطويع لـ12 حارساً في جهاز الشرطة

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أعلنت بلدية فتح باب التقدم لتطويع (12) حرساً ضمن جهاز شرطة بلدية صيدا، وذلك في إطار تعزيز الجهوزية الميدانية وحماية الممتلكات والمرافق العامة وخدمة أبناء المدينة.واشارت في بيان على " المتقدمين أن يتمتعوا باللياقة الصحية والبدنية المناسبة، والقدرة على العمل الميداني وبنظام المناوبات، وأن يتحلوا بالانضباط وحسن السيرة والسلوك وتحمل المسؤولية.وتُعطى الأفضلية لأصحاب الخبرات الأمنية أو العسكرية أو خبرات الحراسة السابقة، وللمتقدمين الذين يتمتعون بمعرفة جيدة بمدينة صيدا وأحيائها، إضافة إلى من يمتلكون مهارات أو تدريبات ذات صلة بالإسعافات الأولية أو السلامة العامة".واكدت " أن اختيار المرشحين سيتم وفقاً لنتائج التقييم الأولي والمقابلات الشخصية التي تجريها البلدية. وعلى الراغبين بالتقدم تعبئة الاستمارة الإلكترونية المرفقة ضمن المهلة المحددة، علماً أن البلدية ستقوم بالتواصل مع المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط للانتقال إلى مراحل التقييم اللاحقة.آخر موعد لتعبئة الاستمارة: ١٠ حزيران ٢٠٢٦. ورابط الاستمارة الإلكترونية: https://tinyurl.com/Saidalb.