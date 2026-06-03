تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رياشي: المرحلة تتطلب مواقف استثنائية لحماية الدولة

Lebanon 24
03-06-2026 | 09:13
A-
A+


رياشي: المرحلة تتطلب مواقف استثنائية لحماية الدولة
رياشي: المرحلة تتطلب مواقف استثنائية لحماية الدولة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أقام مركز عين سعادة في منطقة المتن الشمالي في "القوات اللبنانية" عشاءه السنوي في مطعم Zone – مار روكز ، برعاية رئيس الحزب سمير جعجع، ممثّلًا بعضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب ملحم الرياشي، وبحضور عضوي التكتّل النائبين رازي الحاج وسعيد الأسمر، رئيس بلدية عين سعادة موريس الأسمر وأعضاء المجلس البلدي، كاهني الرعية الأب شربل بشعلاني والأب منصور رحمة، عضو الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية مايا الزغريني، أمين سر تكتّل "الجمهورية القوية" الخبير الدستوري سعيد مالك، منسق المنطقة ميشال الجمّال وأعضاء المنسقية، مختاري عين سعادة روجيه إبراهيم وإيلي بو عون، رئيس بلدية عين سعادة السابق أنطوان بو عون، المدير العام السابق للطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة والنقل المهندس طانيوس بولس، عضو المجلس المركزي في حزب الكتائب اللبنانية ورئيس قسم عين سعادة بيار بو غصن، وأعضاء من المجلس المركزي في القوات اللبنانية، ومختاري البلدات المجاورة شادي فياض وميشال إبراهيم الصقر، أعضاء لجنة العمل الرعوي ولجنة الوقف في رعية السيدة مار أوغسطينوس، إلى جانب حشد من أهالي البلدة والجوار.
Advertisement


وألقى النائب الرياشي كلمة رئيس الحزب، فأكد أن "لبنان الذي نناضل من أجله هو لبنان التاريخ والحضارة والهوية، وهو الوطن الذي قدّم الشهداء حياتهم دفاعاً عنه". كما أعرب عن تقديره لأهالي عين سعادة ومركزها، مستذكراً "الرفاق الذين رحلوا"، ومؤكداً أن "تضحياتهم ستبقى حاضرة في الذاكرة". 


وشدد على أن "المرحلة الحالية استثنائية وتتطلب مواقف ومسؤوليات استثنائية للحفاظ على الدولة ومنع انهيارها في ظل التحديات التي يواجهها لبنان"، مؤكداً "استمرار القوات اللبنانية في أداء دورها الوطني والدفاع عن الدولة والكيان اللبناني."

بدوره، ألقى النائب الحاج كلمة أكد فيها أن "القوات اللبنانية ليست مرحلة عابرة، بل مسيرة مستمرة"، معرباً عن أمله "بقرب انتهاء مرحلة هيمنة السلاح غير الشرعي على الدولة". 

وشدد على "أهمية التمسك بالإيمان بالقضية والحزب والثقة بالمستقبل"، مؤكداً أن "لبنان قادر على النهوض واستعادة دوره وتأمين مستقبل أفضل لأبنائه من خلال مواصلة النضال وتحمل المسؤوليات". 


كما وجّه التحية إلى الدكتور سمير جعجع، مجدداً الالتزام بالعهد والمسيرة والعمل من أجل بناء الجمهورية وخدمة لبنان."

من جهته، اعتبر منسق المتن الشمالي المحامي ميشال الجمال أن "الذكرى السنوية لمركز عين سعادة تشكل مناسبة لتوجيه التحية إلى إدارة المركز وأعضائه تقديراً لجهودهم والتزامهم المستمر"، مشدداً على "أهمية تكثيف النشاطات وتعزيز الحضور الحزبي والتواصل الدائم مع المواطنين". 


 ورأى أن "تجديد المسؤوليات وإفساح المجال أمام كفاءات جديدة يعكسان حيوية الحزب وتطوره"، مؤكداً أن "مشروع القوات اللبنانية بقيادة الدكتور سمير جعجع يرتكز على بناء دولة قوية تقوم على القانون والمؤسسات"، داعياً إلى "مواصلة العمل والنضال لتحقيق هذا الهدف وخدمة لبنان".


وفي الختام، رحّب رئيس مركز عين سعادة الياس روحانا بالحاضرين، معتبراً أن "العشاء السنوي يشكّل مناسبة للقاء الرفاق والأصدقاء تحت راية القوات اللبنانية". ووجّه الشكر للدكتور سمير جعجع على "دعمه وثقته المستمرة"، مستذكراً "الرفاق الذين سقطوا خلال الحرب". 


وشدد على أن "التحديات التي يواجهها لبنان لا تلغي التمسك بالحياة والسلام"، معتبراً أن "هذا اللقاء رسالة رفض للحرب وإيمان بلبنان الذي يتطلع إليه اللبنانيون". كما أكد أن "القوات اللبنانية تمثل مسيرة نضال والتزام بالدولة الحرة والقوية"، مشيراً إلى "دور مركز عين سعادة في خدمة المجتمع من خلال نشاطاته المتنوعة". وختم بدعوة الشباب إلى "مواصلة العمل العام والإيمان بلبنان"، شاكراً كل من ساهم في تنظيم وإنجاح هذا العشاء.
مواضيع ذات صلة
بزشكيان: المرحلة الراهنة تتطلب من الإيرانيين تقبل الصعوبات والتحديات الناتجة عن المواجهة والتوترات
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 19:55:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الوطني لنقابات العمال: المرحلة تتطلب أعلى درجات التضامن لضمان العدالة الاجتماعية
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 19:55:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"اللقاء الديمقراطي": المرحلة تتطلب رعاية دولية وإقليمية للحلول النهائية
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 19:55:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: المرحلة تتطلب التكاتف خلف رئيس الجمهورية والحكومة
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 19:55:03 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

المدير العام

اللبنانية

المستقبل

الجمهوري

من جهته

جمهورية

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:33 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:41 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:29 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:06 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:18 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:45 | 2026-06-03
Lebanon24
12:32 | 2026-06-03
Lebanon24
12:24 | 2026-06-03
Lebanon24
12:00 | 2026-06-03
Lebanon24
11:58 | 2026-06-03
Lebanon24
11:45 | 2026-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24