رياشي: المرحلة تتطلب مواقف استثنائية لحماية الدولة

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أقام مركز عين سعادة في منطقة المتن في " " عشاءه السنوي في مطعم Zone – مار روكز ، برعاية رئيس الحزب سمير جعجع، ممثّلًا بعضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب ملحم الرياشي، وبحضور عضوي التكتّل النائبين رازي الحاج وسعيد الأسمر، رئيس بلدية عين سعادة موريس الأسمر وأعضاء المجلس البلدي، كاهني الرعية الأب شربل بشعلاني والأب منصور رحمة، عضو الهيئة التنفيذية في القوات مايا الزغريني، أمين سر تكتّل "الجمهورية القوية" الخبير الدستوري سعيد مالك، منسق المنطقة ميشال الجمّال وأعضاء المنسقية، مختاري عين سعادة روجيه إبراهيم وإيلي بو عون، رئيس بلدية عين سعادة السابق أنطوان بو عون، السابق للطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة والنقل المهندس طانيوس بولس، عضو المجلس المركزي في حزب الكتائب اللبنانية ورئيس قسم عين سعادة بيار بو غصن، وأعضاء من المجلس المركزي في القوات اللبنانية، ومختاري البلدات المجاورة شادي فياض وميشال إبراهيم الصقر، أعضاء لجنة العمل الرعوي ولجنة الوقف في رعية السيدة مار أوغسطينوس، إلى جانب حشد من أهالي البلدة والجوار.وألقى النائب الرياشي كلمة رئيس الحزب، فأكد أن " الذي نناضل من أجله هو لبنان التاريخ والحضارة والهوية، وهو الوطن الذي قدّم الشهداء حياتهم دفاعاً عنه". كما أعرب عن تقديره لأهالي عين سعادة ومركزها، مستذكراً "الرفاق الذين رحلوا"، ومؤكداً أن "تضحياتهم ستبقى حاضرة في الذاكرة".وشدد على أن "المرحلة الحالية استثنائية وتتطلب مواقف ومسؤوليات استثنائية للحفاظ على الدولة ومنع انهيارها في ظل التحديات التي يواجهها لبنان"، مؤكداً "استمرار القوات اللبنانية في أداء دورها الوطني والدفاع عن الدولة والكيان اللبناني."بدوره، ألقى النائب الحاج كلمة أكد فيها أن "القوات اللبنانية ليست مرحلة عابرة، بل مسيرة مستمرة"، معرباً عن أمله "بقرب انتهاء مرحلة هيمنة السلاح غير الشرعي على الدولة".وشدد على "أهمية التمسك بالإيمان بالقضية والحزب والثقة بالمستقبل"، مؤكداً أن "لبنان قادر على النهوض واستعادة دوره وتأمين مستقبل أفضل لأبنائه من خلال مواصلة النضال وتحمل المسؤوليات".كما وجّه التحية إلى الدكتور سمير جعجع، مجدداً الالتزام بالعهد والمسيرة والعمل من أجل بناء الجمهورية وخدمة لبنان."، اعتبر منسق المتن الشمالي المحامي ميشال الجمال أن "الذكرى السنوية لمركز عين سعادة تشكل مناسبة لتوجيه التحية إلى إدارة المركز وأعضائه تقديراً لجهودهم والتزامهم المستمر"، مشدداً على "أهمية تكثيف النشاطات وتعزيز الحضور الحزبي والتواصل الدائم مع المواطنين".ورأى أن "تجديد المسؤوليات وإفساح المجال أمام كفاءات جديدة يعكسان حيوية الحزب وتطوره"، مؤكداً أن "مشروع القوات اللبنانية بقيادة الدكتور سمير جعجع يرتكز على بناء دولة قوية تقوم على القانون والمؤسسات"، داعياً إلى "مواصلة العمل والنضال لتحقيق هذا الهدف وخدمة لبنان".وفي الختام، رحّب رئيس مركز عين سعادة الياس روحانا بالحاضرين، معتبراً أن "العشاء السنوي يشكّل مناسبة للقاء الرفاق والأصدقاء تحت راية القوات اللبنانية". ووجّه الشكر للدكتور سمير جعجع على "دعمه وثقته المستمرة"، مستذكراً "الرفاق الذين سقطوا خلال الحرب".وشدد على أن "التحديات التي يواجهها لبنان لا تلغي التمسك بالحياة والسلام"، معتبراً أن "هذا اللقاء رسالة رفض للحرب وإيمان بلبنان الذي يتطلع إليه اللبنانيون". كما أكد أن "القوات اللبنانية تمثل مسيرة نضال والتزام بالدولة الحرة والقوية"، مشيراً إلى "دور مركز عين سعادة في خدمة المجتمع من خلال نشاطاته المتنوعة". وختم بدعوة الشباب إلى "مواصلة العمل العام والإيمان بلبنان"، شاكراً كل من ساهم في تنظيم وإنجاح هذا العشاء.