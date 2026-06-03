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لبنان
استشهد في غارة إسرائيلية.. قيادة الجيش نعت المجند عمر خضر
Lebanon 24
03-06-2026
|
09:36
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تنعى
قيادة الجيش
–
مديرية التوجيه
المجند (مددت خدماته)
عمر خضر
الذي استشهد بتاريخ ٣ /٦ /٢٠٢٦ جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية أثناء تنقله على
طريق النبطية
– كفرتبنيت.
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وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:
من مواليد ٢١ /٠٧ /٢٠٠٣
الكواشرة
–
عكار
.
-حائز تهنئة العماد
قائد الجيش
عدة مرات.
- الوضع العائلي: عازب.
(تحدَّد مراسم التشييع لاحقًا)
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