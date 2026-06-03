استشهد في غارة إسرائيلية.. قيادة الجيش نعت المجند عمر خضر

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تنعى – المجند (مددت خدماته) الذي استشهد بتاريخ ٣ /٦ /٢٠٢٦ جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية أثناء تنقله على – كفرتبنيت.وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:من مواليد ٢١ /٠٧ /٢٠٠٣ – .-حائز تهنئة العماد عدة مرات.- الوضع العائلي: عازب.(تحدَّد مراسم التشييع لاحقًا)