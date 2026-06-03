روبيو: نأمل أنّ يسفر الإجتماع بين لبنان وإسرائيل عن صدور بيان مشترك وخطة عمل

قال وزير الخارجيّة الأميركيّة ، إنّ "قادة من حكومة وقادة من حكومة يجلسون حالياً في مقرّ وزارتنا للتفاوض".

Advertisement

وأمل أنّ "يسفر الاجتماع اليوم، عن صدور بيان مشترك وخطة عمل".