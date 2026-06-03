تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"الصحة": مزاعم الاحتلال حول مستشفى تبنين كاذبة وتهدد منشأة حيوية

Lebanon 24
03-06-2026 | 10:28
A-
A+
الصحة: مزاعم الاحتلال حول مستشفى تبنين كاذبة وتهدد منشأة حيوية
الصحة: مزاعم الاحتلال حول مستشفى تبنين كاذبة وتهدد منشأة حيوية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة ، البيان  الآتي:
Advertisement



"طالعنا جيش الاحتلال الإسرائيلي بتلفيقات وادعاءات كاذبة في شأن مستشفى تبنين الحكومي، ليست سوى تهديد خطير لمنشأة صحية حكومية رسمية تابعة للدولة اللبنانية، وتشكل المؤسسة الإستشفائية الوحيدة في قضاء بنت جبيل لتقديم الخدمات الطبية والصحية للأهالي الصامدين في منطقة تتعرض كل بلداتها وقراها لغارات واستهدافات إسرائيلية متواصلة على مدار الساعات الأربع والعشرين يوميًا.



وتؤكد الوزارة أن في داخل المستشفى مركزًا للجنة الدولية للصليب الأحمر كما للصليب الأحمر اللبناني، بهدف تقديم الدعم ومد اليد للطاقم الطبي والتمريضي والإداري العامل في المستشفى.



كما يقيم الجيش اللبناني نقطة ثابتة عند المدخل، ونقل المستوصف التابع له إلى داخل المستشفى. 



وإذ تحمّل وزارة الصحة العامة العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي استهداف قد يطال هذه المنشأة الصحية الحيوية، فإنها تدعو وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى القيام بجولة ميدانية داخل المستشفى للتأكد من أن الموجودين فيه هم حصراً أفراد الطاقم الطبي والتمريضي والإداري الذين يواصلون أداء رسالتهم الإنسانية رغم المخاطر الجسيمة، إضافة إلى المرضى الذين يتلقون العلاج وسط ظروف بالغة الصعوبة.



ومن الواضح أن هذا التهديد حلقة إضافية من المسلسل المتصاعد للإعتداءات الإسرائيلية على المؤسسات والمنشآت الصحية والطواقم الإسعافية خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع بشكل مضطرد عدد المستشفيات المتضررة بشكل كلي أو جزئي، وصولاً إلى هذا التهديد المباشر لمستشفى تبنين، فضلا عن تزايد الاعتداءات الدامية المركزة التي تستهدف المسعفين أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني.



إن استهداف المستشفيات والطواقم الصحية والإسعافية يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق والأعراف الدولية التي تكفل حماية المرافق الصحية والعاملين فيها".
مواضيع ذات صلة
مستشفى تبنين الحكومي يستنكر المزاعم والادعاءات الاسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 19:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: إصابات وأضرار جسيمة في مستشفى تبنين جراء العدوان المستمرّ
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 19:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الغارة على محيط مستشفى تبنين الحكومي أدت الى أضرار كبيرة في المستشفى
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 19:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى تبنين
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 19:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة العامة

المكتب الإعلامي

الجيش اللبناني

وسائل الإعلام

وزارة الصحة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:33 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:41 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:29 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:06 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:18 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:45 | 2026-06-03
Lebanon24
12:32 | 2026-06-03
Lebanon24
12:24 | 2026-06-03
Lebanon24
12:00 | 2026-06-03
Lebanon24
11:58 | 2026-06-03
Lebanon24
11:45 | 2026-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24