"الصحة": مزاعم الاحتلال حول مستشفى تبنين كاذبة وتهدد منشأة حيوية

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صدر عن في ، البيان الآتي:"طالعنا جيش بتلفيقات وادعاءات كاذبة في شأن مستشفى تبنين الحكومي، ليست سوى تهديد خطير لمنشأة صحية حكومية رسمية تابعة للدولة ، وتشكل المؤسسة الإستشفائية الوحيدة في قضاء بنت جبيل لتقديم الخدمات الطبية والصحية للأهالي الصامدين في منطقة تتعرض كل بلداتها وقراها لغارات واستهدافات إسرائيلية متواصلة على مدار الساعات الأربع والعشرين يوميًا.وتؤكد الوزارة أن في داخل المستشفى مركزًا للجنة الدولية للصليب الأحمر كما للصليب الأحمر اللبناني، بهدف تقديم الدعم ومد اليد للطاقم الطبي والتمريضي والإداري العامل في المستشفى.كما يقيم نقطة ثابتة عند المدخل، ونقل المستوصف التابع له إلى داخل المستشفى.وإذ تحمّل العامة العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي استهداف قد يطال هذه المنشأة الصحية الحيوية، فإنها تدعو المحلية والدولية إلى القيام بجولة ميدانية داخل المستشفى للتأكد من أن الموجودين فيه هم حصراً أفراد الطاقم الطبي والتمريضي والإداري الذين يواصلون أداء رسالتهم الإنسانية رغم المخاطر الجسيمة، إضافة إلى المرضى الذين يتلقون العلاج وسط ظروف بالغة الصعوبة.ومن الواضح أن هذا التهديد حلقة إضافية من المسلسل المتصاعد للإعتداءات على المؤسسات والمنشآت الصحية والطواقم الإسعافية خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع بشكل مضطرد عدد المستشفيات المتضررة بشكل كلي أو جزئي، وصولاً إلى هذا التهديد المباشر لمستشفى تبنين، فضلا عن تزايد الاعتداءات الدامية المركزة التي تستهدف المسعفين أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني.إن استهداف المستشفيات والطواقم الصحية والإسعافية يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق والأعراف الدولية التي تكفل حماية المرافق الصحية والعاملين فيها".