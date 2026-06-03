وزير الخارجية الأميركي: "حزب الله" يمثّل تحديًا للبنان وحكومته

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وأضاف خلال جلسة استماع أمام ، أن يمثل تحدٍ للبنان وحكومته وليس فقط لإسرائيل، لافتاً إلى أن تدافع عن النفس ضد إطلاق الصواريخ من قبل حزب الله.